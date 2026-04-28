De welbekende zangeres Taylor Swift heeft bij de United States Patent and Trademark Office een aanvraag ingediend om zowel haar stemgeluid als uiterlijk als handelsmerken vast te leggen.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 15:22

Het gaat in totaal om drie aanvragen die door Swifts bedrijf TAS Rights Management zijn ingestuurd (via Variety). In haar aanvragen zijn diverse audio-opnames van haar te vinden, waarin ze dingen zegt als "Hey, it's Taylor Swift". In een van de aanvragen is ook een shot van haar te zien tijdens haar Eras-tour.

Dit is waarschijnlijk gedaan om een vuist te maken tegen de alsmaar toenemende stroom van met AI gemaakte muziek op voornamelijk streamingplatforms. Veel van deze muziek wordt expres in de stijl van bestaande artiesten gemaakt, om zo mensen te verleiden er naar te luisteren en vaker naar boven te komen in het algoritme. Door haar stemgeluid en gelijkenis vast te leggen, wordt het mogelijk moeilijker om met AI muziek te maken dat op haar muziek lijkt en die legaal te verspreiden.

Een andere reden voor het vastleggen van haar stemgeluid en gelijkenis kan zijn om de vele deepfakes op het internet tegen te gaan. In 2024 plaatste Donald Trump bijvoorbeeld meerdere met AI gemaakte afbeeldingen op social media waarop te zien was dat Swift hem steunde in het presidentschap.

Swift bezit al meer dan vijftig handelsmerken gerelateerd aan haar naam, albumtitels en songteksten. Ze is daarmee niet de enige die haar werk als artiest probeert te beschermen: eerder vroeg acteur Matthew McConaughey een handelsmerk aan voor de welbekende zin "all right, all right, all right" uit de film Dazed and Confused waarin hij een rol had.