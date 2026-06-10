Tieners tussen de 13 en 15 jaar kunnen hun Stories en Spotlights op Snapchat voortaan delen via een speciaal profiel met mensen die hun ook volgen.

Dat heeft Snapchat aangekondigd. De minimumleeftijd voor het gebruik van Snapchat is 13 jaar. Voorheen konden Snapchat-gebruikers van 13 tot en met 15 jaar hun Stories en Spotlights met iedereen delen, al werden hun posts niet verbonden met hun profiel. Op die manier konden random mensen - waaronder kwaadwillenden - geen contact met hen opnemen.

Het bedrijf achter Snapchat gaat het nu anders aanpakken. Gebruikers tot 16 jaar krijgen een afzonderlijk profiel, waarop ze onder hun eigen naam Stories en Spotlight-posts kunnen delen. Deze zijn echter wel alleen zichtbaar voor mensen waarmee ze vrienden zijn.

Daarbij zijn er geen statistieken zichtbaar zoals hoe vaak een Story of Spotlight als favoriet is bestempeld. Dat moet jeugdige gebruikers minder druk geven om meer engagement te bewerkstelligen.

Snapchat-gebruikers tussen de 16 en 18 jaar kunnen hun Stories en Spotlights delen met vrienden, volgers en mensen die vrienden zijn met hun vrienden. Ouders kunnen tot slot een oogje in het zeil houden via Family Center, waar onder andere is te zien hoeveel tijd hun kinderen spenderen op de app.