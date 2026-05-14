Datingapp Bumble gaat 'swiping' verwijderen - oftewel met de vinger naar links of rechts op het smartphonescherm vegen om aan te geven of je interesse in een persoon hebt.

Dat liet Bumble-ceo Whitney Wolfe Herd weten in een interview met Axios. "We gaan vaarwel zeggen tegen de swipe en iets waarvan ik denk dat het revolutionair is binnen deze categorie verwelkomen."

Swiping is hoe de meeste datingapps werken: mensen krijgen een profiel met foto's en informatie te zien, en kunnen vervolgens naar links of rechts vegen om aan te geven of ze iemand leuk vinden of niet. Als men iemand leuk vindt en de ander vindt die persoon ook leuk, dan ontstaat er een match. Andere datingapps, zoals Tinder, gebruiken dit principe ook.

Bumble is van plan om de app later dit jaar flink op de schop te nemen na meerdere tegenvallende kwartalen. De app heeft namelijk steeds minder betalende gebruikers. Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar verdween ongeveer 21 procent van de betalende gebruikers ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.