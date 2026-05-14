De verfilming van gamereeks The Legend of Zelda zal niet meer op 7 mei 2027 in première gaan, maar op 30 april 2027.

Dat liet Zelda-bedenker Shigeru Miyamoto weten in een tweet via het officiele Nintendo-account. "Het team werkt er hard aan om de film zo snel mogelijk te leveren. Het duurt nog minder dan een jaar voordat de film uitkomt, dus bedankt voor het wachten."

Nintendo richt zich steeds meer op verfilmingen van zijn populaire gamefranchises. Zo zijn eerder al de animatiefilms The Super Mario Bros. Movie uitgekomen en vervolg The Super Mario Galaxy Movie uitgekomen. In tegenstelling tot die films, zal de The Legend of Zelda-film live-action worden, dus met echt gefilmde beelden.

Het is al bekend dat Evan Ainsworth de rol van Link gaat spelen, terwijl Bo Bragason de rol van Zelda speelt. De film komt dus niet meer op 7 mei 2027 uit, maar op 30 april. Ergens daarna moet de film op Netflix verschijnen, zo werd eerder bevestigd.