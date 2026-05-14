VRT meldt dat de Vlaamse en federale mobiliteitsministers Annick De Ridder (N-VA) en Jean-Luc Crucke (Les Engagés) hebben toegezegd dat Tesla vanaf nu dit systeem mag gaan testen. Het is op moment van schrijven echter nog niet duidelijk wanneer de tests gaan plaatsvinden. Tesla moet daarvoor wel een speciale proefnummerplaat gebruiken op auto's waarmee dit getest wordt.
De bedoeling is dat er ongeveer 5000 kilometer wordt getest met een of meerdere auto's. Daarmee worden mogelijke verschillen met de Nederlandse weginfrastructuur en verkeersregels geëvalueerd. De Ridder meldt als voorbeeld dat er gekeken wordt of de auto adequaat reageert op een fietsstraat en voorrangsregels voor trams.
Eigenlijk is er een Europese goedkeuring nodig voor zelfrijdende Tesla's, maar dat is vooralsnog uitgebleven. Daarom heeft de techniek vorige maand toestemming gekregen in Nederland middels een uitzonderingsprocedure, waarmee dit het eerste land van Europa is. Vlaanderen wil nu dus volgen.
In april werd zoals gezegd in Nederland Full Self-Driving (Supervised) in Tesla's geïntroduceerd. Daardoor rijdt de wagen uit zichzelf naar de gekozen locatie. Hierbij wordt er niet volledig autonoom gereden: de bestuurder is nog altijd verantwoordelijk en moet ook op blijven letten. Eventuele boetes zijn dan ook voor de bestuurder. Vanaf morgen is Full Self-Driving overigens alleen nog maar via een abonnement van 99 euro per maand beschikbaar - voorheen kon men ook een eenmalige aankoop van 7500 euro doen.