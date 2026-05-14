Tesla mag vanaf nu Full Self-Driving (Supervised) testen in Vlaanderen. In Nederland zijn deze tests al uitgevoerd en mag de consument er sinds kort al gebruik van maken.

VRT meldt dat de Vlaamse en federale mobiliteitsministers Annick De Ridder (N-VA) en Jean-Luc Crucke (Les Engagés) hebben toegezegd dat Tesla vanaf nu dit systeem mag gaan testen. Het is op moment van schrijven echter nog niet duidelijk wanneer de tests gaan plaatsvinden. Tesla moet daarvoor wel een speciale proefnummerplaat gebruiken op auto's waarmee dit getest wordt.

De bedoeling is dat er ongeveer 5000 kilometer wordt getest met een of meerdere auto's. Daarmee worden mogelijke verschillen met de Nederlandse weginfrastructuur en verkeersregels geëvalueerd. De Ridder meldt als voorbeeld dat er gekeken wordt of de auto adequaat reageert op een fietsstraat en voorrangsregels voor trams.

Eigenlijk is er een Europese goedkeuring nodig voor zelfrijdende Tesla's, maar dat is vooralsnog uitgebleven. Daarom heeft de techniek vorige maand toestemming gekregen in Nederland middels een uitzonderingsprocedure, waarmee dit het eerste land van Europa is. Vlaanderen wil nu dus volgen.