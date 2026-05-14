Het derde seizoen van Battlefield 6 is deze week van start gegaan, met toevoegingen aan zowel de game zelf als de battle royale-modus Redsec.

Het seizoen bestaat uit drie fases, waarvan de eerste nu gaande is. Naast een nieuwe battle pass en wapens is ook de grootste map in het spel tot nu toe toegevoegd: een aangepaste versie van Railway to Golmud uit Battlefield 4. De eerste fase introduceert ook Ranked Play in Battle Royale Quads, als onderdeel van de battle royale-game Redsec.

Op 9 juni begint de tweede fase van het seizoen, waarin nog een nieuwe map wordt toegevoegd: Cairo Bazaar. Dit is weer een remake van de Grand Bazaar uit Battlefield 3. Daarbij keert de Obliteration-gamemodus uit Battlefield 4 terug, waarin twee teams van 32 spelers het tegen elkaar opnemen.

Als laatste komt fase drie op 30 juni, die de subtitel High-Value Target draagt. Naast een ‘Casual Battle Royale’ - wat inhoudt dat deze versie minder competitief is - begint ook een Collection Event. Daarmee voltooien spelers contracten door andere spelers uit te schakelen, waar zij vervolgens beloningen mee ontgrendelen.

