Sony heeft de Xperia 1 VIII aangekondigd, het nieuwe vlaggenschip in de Xperia-lijn. Het toestel krijgt een fors vergrote telecamerasensor en een AI-functie die suggesties doet bij het fotograferen. Goedkoop is-ie niet: de adviesprijs is 1499 euro.

Telecamera met fors grotere sensor

De meest opvallende technische verandering zit in de telecamera. De 1/1.56-inch beeldsensor daarin is ongeveer vier keer groter dan in het vorige model, de Xperia 1 VII. Een grotere sensor vangt doorgaans meer licht op, wat bij weinig licht beter beeld zou moeten opleveren. Of dat in de praktijk zo uitpakt, zal moeten blijken, maar de sprong in sensorgrootte is op papier aanzienlijk. De telecamera heeft een brandpuntsafstand van 70mm; de andere twee lenzen hebben brandpuntsafstanden van 16mm en 24mm.

Alle drie de lenzen ondersteunen RAW multi-frame processing, waarbij meerdere opnamen worden gecombineerd met HDR-verwerking voor betere ruisonderdrukking en een groter dynamisch bereik. Dat is nuttig bij tegenlicht of donkere scènes, al geldt ook hier dat de praktijk bepalend is voor het werkelijke resultaat.

Wat is RAW multi-frame processing? Bij RAW multi-frame processing legt de camera snel meerdere onbewerkte opnamen achter elkaar vast en combineert die tot één foto. Daardoor kan de software meer informatie gebruiken om ruis te verminderen en de belichting beter in balans te brengen, met name in situaties met veel contrast of weinig licht. Het resultaat is een bestand met meer detail dan bij een enkele opname mogelijk zou zijn.

AI doet suggesties voor kleur en lens

Nieuw is ook de AI Camera Assistant, aangedreven door wat Sony Xperia Intelligence noemt. Het systeem analyseert het beeld en doet op basis van onder meer het onderwerp en de weersomstandigheden suggesties voor kleurstijlen, lenskeuze en bokeh-effecten. De suggesties zijn gebaseerd op Sony's Creative Look-technologie, die het bedrijf ook gebruikt in zijn Alpha-camera's. Met één tik kan de gebruiker zo'n suggestie overnemen. Hoeveel meerwaarde dat heeft boven handmatig instellen, hangt sterk af van de gebruiker, maar het kan in ieder geval handig zijn voor mensen die niet diep in camera-instellingen willen duiken, maar ook voor wie wil experimenteren met verschillende beeldstijlen.

Foto: Sony

Krachtige chip, twee dagen batterij en betere speakers

Qua hardware draait de Xperia 1 VIII op het Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform van Qualcomm. Sony spreekt verder van een accuduur van twee dagen en een levensduur van de accu van vier jaar. Nieuw is Processing Optimization, dat het energieverbruik bij apps die veel energie vragen (zoals bijvoorbeeld navigatie-apps) zou moeten verlagen. De stereospeakers zijn vernieuwd met identieke linker- en rechtereenheden, wat volgens Sony zorgt voor meer balans en diepere bas. De 3,5mm-aansluiting voor bedrade koptelefoons is behouden.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 VIII is vanaf 13 mei beschikbaar voor pre-order via Sony en een aantal online retailers. De standaardversie met 256 GB opslag kost 1499 euro en is verkrijgbaar in zwart, wijnrood en zilver. Er is ook een goudkleurige Xperia 1 VIII. Die heeft 1 TB opslag en kost – schrik niet – 1999 euro. Deze uitvoering is alleen in de webshop van Sony verkrijgbaar.

Specificaties Sony Xperia 1 VIII