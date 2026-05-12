Het wordt in het Verenigd Koninkrijk mogelijk om een betaald abonnement op socialmediaplatform TikTok af te sluiten en zo geen advertenties op de dienst te zien.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het kost vier Britse pond per maand om een abonnement op 'TikTok Ad-Free' te nemen. Iedereen van achttien jaar en ouder kan dit abonnement in de regio ergens de komende maanden afsluiten, al is een precieze datum niet gegeven.

Mensen die het abonnement niet afsluiten, kunnen er voor kiezen om de reguliere versie van TikTok met advertenties te blijven gebruiken. De ervaring moet volgens het bedrijf verder gelijk zijn in beide versies van de app. Het is niet bekend of het abonnement op TikTok ook buiten het Verenigd Koninkrijk beschikbaar komt, en zo ja wanneer.