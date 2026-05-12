Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het kost vier Britse pond per maand om een abonnement op 'TikTok Ad-Free' te nemen. Iedereen van achttien jaar en ouder kan dit abonnement in de regio ergens de komende maanden afsluiten, al is een precieze datum niet gegeven.
Mensen die het abonnement niet afsluiten, kunnen er voor kiezen om de reguliere versie van TikTok met advertenties te blijven gebruiken. De ervaring moet volgens het bedrijf verder gelijk zijn in beide versies van de app. Het is niet bekend of het abonnement op TikTok ook buiten het Verenigd Koninkrijk beschikbaar komt, en zo ja wanneer.
Het is vrij gebruikelijk dat socialmedia- en streamingplatforms betaalde abonnementen aanbieden om advertenties te verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan YouTube en Spotify. Streamingdiensten van films en series bieden ook steeds vaker goedkopere abonnementen aan waarbij men dan juist weer wel advertenties te zien krijgt.