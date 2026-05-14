Het audiomerk JBL heeft deze week diverse nieuwe producten onthuld, waaronder nieuwe koptelefoons, oortjes en partyspeakers.

Zo zijn daar de Live 680NC en Live 780NC, respectievelijk een on-earkoptelefoon en over-earkoptelefoon. Beide koptelefoons hebben een nieuw ontwerp ten opzichte van voorgangers Live 670NC en Live 770NC, maar laten de gebruiker de oorschelpen nog altijd draaien en opvouwen. De nieuwe 40mm-drivers beloven betere geluidskwaliteit te bieden, en ook de ruisonderdrukking moet verbeterd zijn.

Daarnaast wordt Auracast geïntroduceerd. Dat stelt gebruikers in staat om andere dragers mee te laten luisteren naar dezelfde audio. Verder belooft JBL een luistertijd van maximaal 80 uur met een volle lading, of 50 uur met actieve ruisonderdrukking aan. De koptelefoons komen in juni hier beschikbaar voor respectievelijk 150 en 180 euro, en komen in de kleuren oranje, paars, blauw, groen, wit, zwart en beige.

Nieuwe oortjes

Ook werden er Live 4-oortjes aangekondigd, en wel in drie varianten. De Live Buds 4 hebben een siliconen dopje om de gehoorgang mee af te sluiten, terwijl de Live Beam 4-oortjes ook een steeltje hebben die uit de oren steekt. De Live Flex 4 tot slot heeft wel het steeltje, maar geen siliconen dopje. Daarbij heeft dit model grotere drivers. Ook hier is Auracast aanwezig. De oortjes komen in dezelfde kleuren uit als de hierboven genoemde koptelefoons en gaan 199 euro kosten.

Partyspeakers