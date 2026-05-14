Het lijkt er op dat mensen vanaf aanstaande maandag het langverwachte Grand Theft Auto 6 kunnen reserveren.

Op Reddit werd gedeeld dat een 'Bestbuy Affiliate' een e-mail van de Amerikaanse winkelketen Best Buy heeft gekregen waaruit blijkt dat de pre-orders voor Grand Theft Auto 6 mogelijk ergens aanstaande maandag live gaan.

Ook andere mensen claimen e-mails van Best Buy te hebben ontvangen met deze informatie. Op GTAForums bevestigt iemand ook dat de e-mail echt is, alsmede op gameforum ResetEra. Toch is nog niet geheel bevestigd dat de reserveringen echt maandag live gaan.

Mochten de reserveringen van Grand Theft Auto 6 begin volgende week beschikbaar komen, dan zou het ook logisch zijn dat er ergens binnenkort een nieuwe trailer van de game verschijnt. Er gaan al langer geruchten dat er een nieuwe trailer aan zit te komen, maar vooralsnog is die niet verschenen. Onlangs verwittigde Sony PlayStation 4-eigenaars ook dat ze een PlayStation 5 moeten kopen om GTA 6 te kunnen spelen.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt als het goed is op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.