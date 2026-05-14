De meeste computergebruikers browsen bijna onbewust met Google. Logisch, want deze rappe zoekmachine toont goede webresultaten. Toch zijn er ook de nodige kritische geluiden te horen. Zo neemt Google het niet zo nauw met je privacy. Het Amerikaanse techbedrijf verzamelt allerlei persoonsgegevens, zoals je zoek- en klikgedrag. Bovendien laat de zoekgigant volop advertenties, gesponsorde zoekresultaten en AI-antwoorden zien. We bespreken vijftien alternatieve zoekmachines, zodat je eens iets anders kunt uitproberen.

Ecosia

Ecosia heeft een sterke focus op het milieu. Het Duitse bedrijf gebruikt zijn advertentie-inkomsten namelijk om over de hele wereld nieuwe bomen te planten. En met succes, want er zijn inmiddels zo’n 250 miljoen bomen bijgekomen. Verder hecht Ecosia veel waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Zo verkoopt deze zoekmachine geen persoonlijke gegevens aan adverteerders. Overigens komen de zoekresultaten uit de koker van Bing (zie tip 6). Een goede keuze, want je kunt heel gericht zoeken. Voor mobiel gebruik ontwikkelt Ecosia apps voor Android en iOS.

Je ziet aan de teller onder het zoekveld hoeveel bomen Ecosia inmiddels heeft geplant.

Startpage

Startpage is naar eigen zeggen de meest privacyvriendelijke zoekmachine ter wereld. Om deze belofte waar te maken, neemt het Nederlandse bedrijf geen halve maatregelen. De zoekmachine bewaart geen gebruikersgegevens. Daarnaast hoeven bezoekers ook niet te vrezen voor spionagepraktijken. Het surfgedrag wordt niet gemonitord. Opvallend genoeg zijn de webresultaten afkomstig van Google, al gebruikt Startpage hierbij wel een beveiligde tussenlaag. De Amerikaanse grootmacht ziet op die manier niet wie de zoekopdrachten uitvoert. Tot slot is er een anonimiteitsmodus om jouw ip-adres voor websites te verbergen.

Startpage heeft een nogal sobere vormgeving.

Swisscows

Zoals de naam al prijsgeeft, is Swisscows van Zwitserse makelij. Dit betekent dat gebruikers onder de strenge privacywetgeving van het Alpenland vallen. In tegenstelling tot grote zoekreuzen als Google en Bing verzamelt de Nederlandstalige zoekmachine geen persoonlijke data. De resultatenpagina’s zijn lekker overzichtelijk. Je wordt hierdoor niet zo gauw afgeleid door randzaken. Handig is dat je alvast voorproefjes van websites kunt opvragen. Swisscows hanteert voor specifieke functies een betaald abonnement. Hiermee kun je onder andere de zoekresultaten aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. Verder kun je met een abonnement ook ongewenste websites verbergen.

De duidelijke resultatenpagina’s hebben niet allerlei onnodige toeters en bellen.

Mojeek

Als je weleens andere zoekresultaten wilt zien, kun je Mojeek uitproberen. Dit is een onafhankelijke zoekmachine uit het Verenigd Koninkrijk met een eigen zoektechniek. Veel kleine spelers nemen namelijk de resultaten van een grotere zoekmachine over. Klik rechtsonder op Settings om een aantal functies naar je hand te zetten. Tijdens het typen toont Mojeek standaard eerder gebruikte zoektermen, maar deze optie schakel je desgewenst uit. Verder kun je een ander thema instellen. Deze snelle zoekmachine belooft het zoekgedrag van zijn gebruikers niet te volgen.

Ten opzichte van Google toont Mojeek heel andere zoekresultaten.

MetaGer

Wil je op internet zoeken zonder afleidende advertenties? Misschien is MetaGer dan iets voor jou. Mooi meegenomen is dat deze webdienst geen logboeken bijhoudt. Je blijft dus volledig anoniem. Opvallend is verder dat MetaGer de resultaten van meerdere bekende zoekmachines combineert. Wanneer je de website voor de eerste keer bezoekt, dien je eerst een zogenoemde sleutel aan te maken. Dit is een digitaal toegangsbewijs dat niet aan je identiteit is gekoppeld. De Duitse non-profitorganisatie wil op die manier misbruik voorkomen, zoals massale geautomatiseerde zoekopdrachten. Deze metazoekmachine vraagt trouwens wel een kleine vergoeding voor zijn dienst. Vijfhonderd zoekopdrachten kosten vijf euro.

Voordat je met MetaGer kunt zoeken, genereer je eerst een (betaalde) sleutel.

Bing

Bing is Microsofts antwoord op Google. Een voordeel is dat je de vormgeving grotendeels naar je hand kunt zetten. Kies in de instellingen tussen een donkere en lichte weergave. Bepaal ook in hoeverre je de menubalk, opvallende nieuwsberichten en de achtergrondafbeelding wilt weergeven. Als je alle schuifjes uitzet, blijft er een kale zoekmachine over. Daarnaast verwijder je makkelijk de zoekgeschiedenis en personaliseer je eventueel de getoonde nieuwsberichten. Via het uitgebreide privacydashboard kun je de verzamelwoede van Microsoft zoveel mogelijk inperken. De pagina’s met zoekresultaten herbergen advertenties en AI-content.

Met de standaardinstellingen toont Bing een achtergrondafbeelding.

DuckDuckGo

DuckDuckGo combineert slimme functies met sterke privacy voor zijn gebruikers. Een pluspunt is dat je op de beginpagina soepel tussen normale zoekresultaten en de ingebakken dienst Duck.ai kunt switchen. Klets met laatstgenoemde optie anoniem met een tekstrobot en gebruik hierbij verschillende bekende AI-taalmodellen. Een geruststellende gedachte is dat de zoekmachine jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Verwacht dus geen gepersonaliseerde resultaten. Als alternatief kun je ook de eigen browser van DuckDuckGo op een computer, tablet of smartphone installeren. Je gebruikt dan automatisch de gelijknamige zoekmachine.

DuckDuckGo probeert nieuwe bezoekers te verleiden om de eigen browser te installeren.

OceanHero

Draag met OceanHero jouw steentje bij om de oceaanvervuiling te verminderen. De Duitse firma gebruikt zijn winst om zoveel mogelijk plastic uit de wateren te verwijderen. Hiervoor ondersteunt OceanHero opruimprojecten in onder andere Haïti, Indonesië en de Filipijnen. Volgens de initiatiefnemers zijn vijf zoekopdrachten goed voor het verwijderen van één stuk plastic. Er loopt hiervoor een teller mee. De zoekprestaties zijn trouwens in orde, want OceanHero besteedt deze taak uit aan Bing (zie tip 6). Hoewel deze zoekmachine van advertentie-inkomsten afhankelijk is, toont hij slechts een paar gesponsorde resultaten.

OceanHero verwijderde tot dusver ruim 133 miljoen plastic flesjes uit de oceanen.

Qwant

Het Franse Qwant heeft de privacy van zijn gebruikers hoog in het vaandel staan. De zoekmachine monitort bijvoorbeeld niet je internetgedrag via trackingcookies. Bovendien blijven zoekopdrachten anoniem. Het loont de moeite om via het tandwieltje de instellingen door te nemen. Je kunt onder meer pornografische inhoud blokkeren en nieuwsberichten op de beginpagina verbergen. Kies verder voor een licht of donker thema. Qwant toont onder het zoekveld weliswaar enkele kleine advertenties, maar die kun je uitschakelen. Er bestaat ook een kindvriendelijke zoekmachine van Qwant, al focust die zich vooral op de Franse jeugd.

Qwant is naar eigen zeggen de zoekmachine die niets over je weet.

Baidu

Wat Google is voor het Westen, is Baidu voor China. Belangrijk om te weten is dat deze webdienst zijn zoekresultaten afstemt op de lokale wetgeving. Hierbij is er ook sprake van censuur. Voor beheerders van een internationale website of weblog is het dan ook interessant om te zien of Baidu het webadres indexeert. Net als Google biedt Baidu veel zoekopties. Speur bijvoorbeeld naar afbeeldingen en video’s. Ten slotte is er ook een AI-chatrobot geïntegreerd.

Wie Baidu bezoekt, stuit op een zoekmachine met flink wat Chinese tekens.

Brave Search

Met Brave Search passeert er wederom een privacyvriendelijke zoekmachine de revue. Achter deze website schuilt hetzelfde bedrijf als de bekende browser Brave. De focus ligt op het beschermen van gebruikersdata. De zoekmachine bewaart en volgt geen ingevoerde trefwoorden, waardoor deze gegevens niet voor advertentiedoeleinden worden ingezet. Bij bepaalde zoekopdrachten verschijnen er AI-gestuurde antwoorden. Zit je daar niet op te wachten, dan schakel je deze optie gewoon uit. Je kunt de zoekresultaten ook nog personaliseren. Zo kun je je favoriete websites bijvoorbeeld hoger laten ranken.

Klik op het duimpje omhoog om de bewuste website voortaan hoger in de zoekresultaten te tonen.

YouCare

Wie graag goede doelen steunt, treft met YouCare een interessante zoekmachine. Een groot deel van de advertentieopbrengsten vloeit immers naar maatschappelijke projecten. Zodra je de Franse zoekmachine bezoekt, kies je via Choose eerst een goed doel. Je hebt op het moment van schrijven keuze tussen acht projecten. Ga je bijvoorbeeld voor het beschermen van koraalriffen of het financieren van onderwijs aan kansarme kinderen? Nadat je een keuze hebt gemaakt, zie je wat jouw zoekgedrag teweegbrengt. Zo zijn vijf zoekopdrachten goed voor het planten van drie vierkante centimeter koraal. De webresultaten komen overigens van Bing (zie tip 6).

Geef in YouCare aan welk goed doel je wilt steunen.

Yahoo Search

Hoewel Yahoo Search zich voornamelijk op gebruikers uit de Verenigde Staten richt, kunnen ook Nederlandse en Belgische burgers ermee uit de voeten. Tijdens het typen verschijnen er onder het zoekveld relevante Nederlandstalige trefwoorden. Een verschil met andere bekende namen als Google en Bing is dat Yahoo Search geen AI-antwoorden laat zien. Bovendien valt het aantal advertenties erg mee. Naast titels van websites verschijnen er in de zoekresultaten ook de nodige afbeeldingen en video’s. Dat maakt de pagina’s levendiger.

Tijdens het typen doet Yahoo Search zoeksuggesties.

Lukol Search Engine

Lukol Search Engine toont de zoekresultaten van Google zonder overbodige franje. Verwacht dus weinig advertenties en gesponsorde resultaten en geen AI-overzichten. Hierdoor oogt de gebruikersomgeving erg overzichtelijk. Deze zoekmachine heeft slechts twee opties, want je kunt alleen naar websites en afbeeldingen speuren. Houd er wel rekening mee dat je niet geavanceerd kunt zoeken, zoals binnen een specifiek tijdsbestek of taalgebied. Het privacybeleid vertelt eerlijk dat Lukol het zoekgedrag van bezoekers met adverteerders deelt.

Lukol Search Engine is min of meer een kale versie van Google.

Searchfor

In navolging van het eerder besproken YouCare kun je met Searchfor eveneens een goed doel kiezen. Deze Nederlandstalige zoekmachine met Duitse wortels belooft de helft van zijn totale inkomsten te doneren. Je hebt hierbij keuze tussen bekende organisaties als Amnesty International, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds. Kun je niet kiezen? Als je geen enkel goed doel selecteert, steun je ze allemaal een beetje. Searchfor laat op jouw computer volgbestanden (cookies) achter. Hierdoor schotelen online reclamebureaus je mogelijk gepersonaliseerde advertenties voor. Wil je dat niet, dan wijzig je eenvoudig de cookievoorkeuren.