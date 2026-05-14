Streamingdienst Netflix zal volgend jaar zijn goedkoper abonnement met reclame ook in Nederland en België beschikbaar stellen.

Het goedkopere abonnement met reclame is al enkele jaren beschikbaar in landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk, maar Netflix wil dit in 2027 dus ook in Nederland en België aanbieden. Met een Netflix-abonnement waarin reclame wordt vertoond, worden de reclameblokken voor en tijdens films en series getoond.

De precieze prijzen voor deze landen zijn nog niet bekend, maar in Duitsland kost een Netflix-abonnement met reclame bijvoorbeeld 4,99 euro per maand, ten opzichte van 13,99 euro voor een reclamevrij abonnement. In Nederland en België is het goedkoopste Netflix-abonnement nu nog 9,99 euro.