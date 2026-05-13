Het Z TriFold-toestel zou tweemaal opgevouwen kunnen worden, en de bijbehorende stylus zou dus in een van de scharnieren zitten. Er zijn zelfs renders van de smartphone gelekt via Saskaitu Israsymas.
Uit die renders blijkt dus dat het om twee verticale vouwen gaan waarmee het toestel twee keer ingeklapt kan worden, net zoals eerdere Z Trifolds. Huidige vouwbare Samsung-smartphones komen niet met een stylus, al ondersteunen de meeste toestellen wel het gebruik ervan.
Een patent wil nog niet zeggen dat het product daadwerkelijk uitkomt. Toch is het in ieder geval een indicatie dat Samsung een dergelijk toestel overweegt. Mocht deze er echt komen, dan is vooralsnog niet bekend wanneer, al gaan er geruchten dat dit volgend jaar zou kunnen gebeuren.