Er is een patent ontdekt van Samsung waaruit blijkt dat het bedrijf aan een Z Trifold-smartphone werkt waarbij de stylus in de scharnier van het toestel zit.

Het Z TriFold-toestel zou tweemaal opgevouwen kunnen worden, en de bijbehorende stylus zou dus in een van de scharnieren zitten. Er zijn zelfs renders van de smartphone gelekt via Saskaitu Israsymas.

Uit die renders blijkt dus dat het om twee verticale vouwen gaan waarmee het toestel twee keer ingeklapt kan worden, net zoals eerdere Z Trifolds. Huidige vouwbare Samsung-smartphones komen niet met een stylus, al ondersteunen de meeste toestellen wel het gebruik ervan.