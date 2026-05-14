Project Helix, de nieuwe Xbox-console van Microsoft, krijgt mogelijk geen diskdrive. Microsoft zou aan een manier werken om disks om te zetten in digitale licenties voor games.

Windows Central geeft aan te verwachten dat Project Helix geen diskdrive krijgt. Er is dan wel één probleem: veel mensen hebben nog disks met games van vorige Xbox-consoles. Daarom zou Microsoft intern aan een project met de codenaam 'Positron' werken, een manier om disks die mensen hebben om te zetten naar een digitale game.

"Er zijn zeer weinig details op dit moment en we onderzoeken het nog", zo schrijft de website. "Daarbij zal het misschien niet zo gaan als dat de details die we hebben ontvangen claimen, dus neem het met een flinke korrel zout."

Microsoft zou op een of andere manier consumenten in staat stellen om gamedisks die ze hebben gekocht om te zetten naar een digitaal exemplaar, zodat ze gespeeld kunnen worden op de eventueel diskdriveloze Project Helix-console. Het bedrijf zou dan ook een manier moeten vinden om die disk vervolgens onspeelbaar te maken, omdat mensen het anders door kunnen verkopen en toch de digitale versie kunnen houden. Verdere details zijn er tot nu toe niet.

Project Helix is de eerder dit jaar aangekondigde nieuwe console van Microsoft. Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat het samen met AMD aan een nieuwe spelcomputer werkte. Project Helix moet daarbij zowel Xbox-games als pc-games kunnen afspelen. Volgens geruchten krijgen eigenaren daarbij mogelijk toegang tot verschillende digitale pc-winkels - mogelijk dus ook Steam en Epic Games Store - al verschillen de meningen er inmiddels over of dit echt mogelijk wordt.