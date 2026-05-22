Privacystichting The Privacy Collective heeft een massaclaim ingediend tegen techbedrijf AppLovin, omdat zij de gegevens van miljoenen Nederlanders zouden doorverkopen.

AppLovin is het Amerikaanse bedrijf achter platforms als Vinted en games als Subway Surfers, Block Blast, Stumble Guys en Magic Tiles. Volgens de claim verzamelen deze apps de data van gebruikers. Denk aan locatiegegevens, gedrag op het internet en data over de gezondheid van de gebruikers. Deze data zou weer worden doorverkocht aan honderden verschillende adverteerders.

"Via volgsoftware in bekende gratis games en apps oogst het Amerikaanse techbedrijf AppLovin op illegale wijze de gegevens van miljoenen Nederlanders, verkoopt deze door en verdient daarmee miljarden", aldus The Privacy Collective. De stichting laat weten dat het "deze massale privacyschending wil stoppen door AppLovin voor de rechter te dagen. We eisen een verbod op de praktijken van AppLovin en een schadevergoeding voor iedere gedupeerde Nederlander."

In totaal zou er van ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders data zijn verzameld. Daaronder vallen ook zo'n 1,5 miljoen kinderen. TPC wil per volwassene 500 euro aan schadevergoeding lospeuteren, maar kinderen behoren een hoger bedrag te krijgen (tussen de 1000 en 1500 euro), omdat het om een kwetsbare groep gaat.

"The Privacy Collective constateert dat het gebruik van gegevens door AppLovin in strijd is met de privacyregels. Gebruikers worden niet goed geïnformeerd over het feit dat hun gegevens uit verschillende apps worden gecombineerd om profielen over hen te bouwen. Ook zijn zij zich er niet van bewust dat hun gegevens worden gedeeld met honderden andere bedrijven. Voor zover toestemming wordt gevraagd, is het daarom alleen al geen geldige toestemming."