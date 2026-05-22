Het was al een tijdlang bekend dat er aan een vervolg op Once Upon a Time in Hollywood werd gewerkt, niet geregisseerd door Quentin Tarantino, maar door David Fincher (Fight Club, Seven, The Social Network). Ook was duidelijk dat Netflix de opdracht gaf voor de film. Nu blijkt dus dat hij eerst in de bioscoop zal draaien.
Het gaat om een kleinschalige run in de bioscoop van twee weken, speciaal voor IMAX-bioscopen. Het is nog niet bekend of de film ook in Nederlandse en Belgische bioscopen zal draaien. Maar goed, vanaf 23 december is The Adventures of Cliff Booth sowieso wereldwijd op Netflix te zien.
Zoals de naam al prijsgeeft draait dit vervolg om het personage dat Brad Pitt in de eerste film speelde. Pitt keert terug voor dit vervolg. Leonardo DiCaprio krijgt naar het schijnt een kleine bijrol in de film, maar verder is er nog weinig bekend over het project. Ondanks dat Tarantino niet in de regiestoel plaatsneemt voor het vervolg, heeft hij het verhaal van de film wel bedacht.