The Adventures of Cliff Booth - het vervolg op Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood - zal vanaf 25 november eerst in de bioscoop draaien voordat hij op 23 december op Netflix wordt gezet.

Het was al een tijdlang bekend dat er aan een vervolg op Once Upon a Time in Hollywood werd gewerkt, niet geregisseerd door Quentin Tarantino, maar door David Fincher (Fight Club, Seven, The Social Network). Ook was duidelijk dat Netflix de opdracht gaf voor de film. Nu blijkt dus dat hij eerst in de bioscoop zal draaien.

Het gaat om een kleinschalige run in de bioscoop van twee weken, speciaal voor IMAX-bioscopen. Het is nog niet bekend of de film ook in Nederlandse en Belgische bioscopen zal draaien. Maar goed, vanaf 23 december is The Adventures of Cliff Booth sowieso wereldwijd op Netflix te zien.