Soundcore heeft twee sets nieuwe oordopjes aangekondigd: de Liberty 5 Pro en de Liberty 5 Pro Max. Beide modellen draaien op de nieuwe ANKER Thus AI-chip en bieden verbeterde ruisonderdrukking, gepersonaliseerde audio en heldere gesprekken in lawaaierige omgevingen. De Liberty 5 Pro Max voegt daar een AMOLED-touchscreen op de case én een ingebouwde AI-stemrecorder aan toe.

Twee modellen, één nieuw AI-platform

De Liberty 5 Pro en Liberty 5 Pro Max zijn de eerste draadloze oordopjes die Soundcore uitrust met de ANKER Thus AI-chip. Volgens de fabrikant levert deze chip tot 150 keer meer AI-rekenkracht dan de chip in de vorige generatie oordopjes. Ruisonderdrukking, geluidsoptimalisatie en stemherkenning verwerkt de chip allemaal lokaal, zonder tussenkomst van je telefoon of een externe server.

Altijd verstaanbaar

Acht microfoons en twee bone conduction-sensoren werken samen om je stem te isoleren van wat er om je heen gebeurt. De chip combineert die input en filtert alles eruit wat jij niet bent. Zo blijf je ook als het om je heen rumoerig is verstaanbaar zonder dat je extra hard hoeft te gaan prate. Omgekeerd werkt het ook: fluister je, dan pikken sensoren dat toch op en geven het helder door. Soundcore noemt dit Whisper-Clear Calls. Of het systeem ook standhoudt in echt chaotisch omgevingsgeluid, valt pas te beoordelen na een luistertest. De technische opzet is in elk geval serieuzer dan bij oordopjes die het alleen van microfoons moeten hebben.

Foto: Anker Innovations Soundcore Liberty 5 Pro

Stiller, persoonlijker, slimmer

De Adaptive ANC 4.0 ruisonderdrukking past zich voortdurend aan je omgeving aan: in de trein klinkt dat anders dan op kantoor, en de oordopjes reageren daar automatisch op. Soundcore claimt dat de ANC twee keer zo veel geluid wegfiltert als bij de Liberty 4 Pro.

Via een korte gehoortest in de app stel je een persoonlijk geluidsprofiel in, dat de oordopjes daarna automatisch toepassen. Er zit ook een functie in die probeert de kwaliteit te herstellen die bij draadloos audio verloren gaat door compressie. Of je dat verschil daadwerkelijk hoort, hangt af van je oren en je muziek. Verder ondersteunen beide modellen Dolby Atmos met hoofdtracking en LDAC voor hi-res audio. Stemcommando's werken volgens Soundcore bijna zonder vertraging.

Foto: Anker Innovations Soundcore Liberty 5 Pro Max

Smartscreen en AI-notities

Het grootste verschil tussen de twee modellen zit in de case. De Liberty 5 Pro heeft een klein touchscreen waarop je de belangrijkste instellingen bedient zonder je telefoon te pakken. De Liberty 5 Pro Max gaat verder: die heeft een groter AMOLED-scherm en een ingebouwde stemrecorder. Twee tikken op de case en de opname loopt. Daarna maakt de app automatisch een transcriptie, herkent wie er aan het woord was en haalt actiepunten eruit. Dat werkt lokaal, dus je hebt er geen internetverbinding voor nodig. De case slaat tot twaalf uur audio op. Handig voor vergaderingen of colleges. Houd er wel rekening mee dat je in Nederland vooraf toestemming moet vragen voordat je mensen opneemt.

AI-vertaling zit op beide modellen, maar bij de Pro Max kun je die ook via de case bedienen, bij de Liberty 5 Pro alleen via de oordopjes zelf.

Foto: Anker Innovations Soundcore Liberty 5 Pro

Prijzen en beschikbaarheid

De Liberty 5 Pro is nu verkrijgbaar voor 179,99 euro in de kleuren Midnight, Titanium Blue, Titanium Pink, Cloud White. De Liberty 5 Pro Max kost 249,99 euro en is leverbaar in Midnight en Champagne.