De trailer is maar een minuut lang, maar dankzij de montage komen er veel actievolle scènes voorbij, vol met stunts en auto-achtervolgingen. De trailer kan hieronder worden bekeken.

007 First Light is een James Bond-game van IO Interactive – de ontwikkelaar van de Hitman-spellen. Het gaat om een origineverhaal rondom de beroemde Britse geheim agent, en de game laat spelers dan ook een Bond besturen die nog de fijne kneepjes van het vak leert. Verder moet 007 First Light de gebruikelijke actie die men van James Bond kent bevatten, waaronder auto-achtervolgingen en infiltratieactie.

De game komt op op 27 mei uit voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc (via Steam en Epic Games Store). De Switch 2-versie werd eerder uitgesteld naar later deze zomer. Pas geleden werd nog het themanummer van de game uitgebracht, die wordt ingezonden door Lana Del Rey.

