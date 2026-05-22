Bungie stopt na 9 juni met nieuwe content uitbrengen voor hun liveservicegame Destiny 2.

Dat heeft het bedrijf op zijn website aangekondigd. "De laatste live-service-content-update" zal op 9 juni verschijnen en bevat diverse features waar fans al tijden om v ragen, waaronder kleine verhalende elementen voor personages en de terugkeer van de 'director'-modus en andere modi. Meer details zijn in de blogpost te vinden.

Destiny 2 kwam in 2017 uit en heeft sindsdien regelmatig nieuwe content ontvangen, maar Bungie wil zich gaan richten op nieuwe games. Daarom draait het bedrijf de content-kraan voor de multiplayergame dicht.

De afgelopen tijd worden er dalende spelersaantallen voor de game waargenomen. Ook de meest recente uitbreiding werd niet onverdeeld positief ontvangen. Sony meldde onlangs verlies te lijden gerelateerd aan Bungie - de ontwikkelaar werd enkele jaren geleden door het bedrijf achter PlayStation overgenomen.

Het is dan ook geen verrassing dat Bloomberg-journalist Jason Schreier kort na de aankondiging hierboven claimde dat er binnenkort mogelijk grootschalige ontslagen vallen bij Bungie. Daarbij meldde hij dat de studio een Destiny 3 nog geen groen licht heeft gegeven.

Bungie benadrukt overigens dat Destiny 2 na de laatste update wel speelbaar blijft, net zoals dat de eerste Destiny nog altijd gespeeld kan worden. "Veel veranderingen in deze laatste update hebben als doel om van Destiny 2 een plek te maken waar spelers terug kunnen keren."