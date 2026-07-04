Meta werkt aan een nieuwe app genaamd Pocket. Daarmee kunnen mensen prompts invoeren, waarna een AI simpele spelletjes maakt die vervolgens gespeeld kunnen worden.

De app is in de Google Play Store te vinden, maar kan op dit moment nog niet in Nederland gedownload worden. Het is niet bekend of de app elders wel beschikbaar is en wanneer deze overal uitkomt.

De Pocket-app laat gebruikers in ieder geval prompts invoeren, waarna een spel gegenereerd wordt. Het gaat om hele simpele minispelletjes, zoals de mogelijkheid om te schieten of te tekenen. Daarbij kan men er voor kiezen dat spelletjes bijvoorbeeld de camera van de smartphone gebruiken.

Na het genereren van zo'n spel, dat Meta een 'gizmo' noemt, kan deze gebruikt worden via de app. Daarnaast kan het spelletje gedeeld worden met anderen via een link. Ook heeft de app een feed waarin spelletjes die anderen gegenereerd hebben te vinden zijn. Het is zelfs mogelijk om het spelletje van iemand anders te gebruiken en aan te passen.

Wanneer de app uitkomt, is een Meta-account nodig om het te gebruiken. Gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen.