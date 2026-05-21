SpaceX bereidt zich voor op de beursgang van het bedrijf. Het bedrijf van Elon Musk heeft een document ingediend waarin de financiën openbaar worden gemaakt.

Het honderden pagina's tellende document is ingediend bij het Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de belangrijkste financiële toezichthouder in het land. Afgelopen april lekte al dat SpaceX mogelijk naar de beurs gaat - waardoor mensen en bedrijven aandelen van het bedrijf kunnen kopen - en het opsturen van dit document lijkt daar een voorbereiding op.

Uit de documentatie blijkt dat SpaceX vorig jaar ongeveer 18,67 miljard dollar aan omzet draaide. Ondanks deze stijging met een jaar ervoor - toen de teller op 14,02 miljard dollar stond - werd wel 4,94 miljard dollar verloren, voornamelijk vanwege de uitgaven voor de AI-assistent Grok voor het socialmediaplatform X en AI-bedrijf xAI, die ook onder SpaceX vallen. In het eerste kwartaal van 2026 verloor het bedrijf nog eens meer dan 4 miljard dollar.

Opvallend genoeg doet SpaceX in het document ook voorspellingen voor het financiële plaatje in de toekomst. Het is de bedoeling dat de waarde van de diensten die SpaceX levert in de toekomst op maar liefst 28,5 biljoen dollar komt te liggen. Een klein gedeelte daarvan komt van ruimtevaart, terwijl zo'n 1,6 biljoen dollar van Starlink moet komen. 25 biljoen dollar moet uit de AI-diensten van het bedrijf voortvloeien. SpaceX heeft dus grootse plannen voor AI.