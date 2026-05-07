Anthropic gaat het Colossus 1-datacenter van SpaceX gebruiken om meer rekenkracht voor AI-model Claude beschikbaar te stellen. Het zou gaan om meer dan 300MW aan capaciteit die binnen een maand beschikbaar moet komen.
Als gevolg daarvan krijgen Claude Pro-, Max-, Team- en Enterprise-leden een hogere gebruikslimiet. Dat was eerst vijf uur per dag, maar dat wordt tien uur. De limietvertraging van Claude Code voor Pro- en Max-abonnees gaat ook omlaag.
De twee bedrijven hebben ook de intentie uitgesproken om datacenters in een baan om de aarde te creëren. Daar sprak SpaceX-eigenaar Elon Musk eerder al over. Musk was voorheen nog kritisch over Anthropic doordat dat bedrijf in de clinch lag met de Amerikaanse regering, maar inmiddels spreekt hij positief over het bedrijf en Claude.