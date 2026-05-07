Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude, heeft een deal gesloten met SpaceX. Daardoor kunnen de gebruikslimieten van Claude omhoog.

Anthropic gaat het Colossus 1-datacenter van SpaceX gebruiken om meer rekenkracht voor AI-model Claude beschikbaar te stellen. Het zou gaan om meer dan 300MW aan capaciteit die binnen een maand beschikbaar moet komen.

Als gevolg daarvan krijgen Claude Pro-, Max-, Team- en Enterprise-leden een hogere gebruikslimiet. Dat was eerst vijf uur per dag, maar dat wordt tien uur. De limietvertraging van Claude Code voor Pro- en Max-abonnees gaat ook omlaag.