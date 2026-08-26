Sony heeft een nieuwe smartphone uit de doeken gedaan, de Xperia 10 VIII. De smartphone is duurder dan het vorige model van het bedrijf toen deze werd geïntroduceerd. In Nederland is de smartphone echter nog niet verkrijgbaar.

De Sony Xperia 10 VIII is uitgerust met de Snapdragon 6 Gen 3 als chip. De smartphone heeft een oledscherm van 6,1 inch en kan een resolutie van 2340 bij 1080 pixels weergeven. Sony claimt dat het scherm vijftig procent helderder is dan voorganger Xperia 10 VII.

Camera's

De Xperia 10 VIII komt uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixels, een groothoekcamera van 13 megapixels en een selfiecamera van 8 megapixels. Interessant is een fysieke sluiterknop op de smartphone om foto's mee te nemen.

Speakers

Geluid vormt een belangrijk onderdeel van de Xperia 10 VIII. Dankzij de 3,5mm-jack kan er een bedrade koptelefoon op aangesloten worden. Volgens Sony kan de volume van de stereospeakers op de smartphone op zijn max 15 procent hoger liggen, en heeft de bas 30 procent meer kracht.

Werkgeheugen, opslag en kleuren

De smartphone heeft 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag. Die opslag kan wel uitgebreid worden naar maximaal 2 TB via een microSD-kaart. Een 5000mAh-batterij moet twee dagen meegaan op een volle lading. De Xperia 10 VIII komt in de kleuren Frozen White, Gematteerd Grijs en Mystic Lilac. Sony meldt dat het maximaal vier Android-upgrades biedt voor de smartphone, en tot zes jaar aan beveiligingsupdates.

Duurder dan voorganger, maar nog niet hier verkrijgbaar