Voor veel mensen is thuiswerken inmiddels een vast onderdeel van de werkweek. Zit je nog altijd op een krappe eetkamerstoel aan de keukentafel? Dat kan beter. Een comfortabele, goed ingerichte thuiswerkplek maakt een flink verschil tijdens een lange werkdag. Je zit of staat prettiger en verkleint met een ergonomische werkhouding de kans op lichamelijke klachten. Met deze bureauaccessoires en techproducten wordt thuiswerken een stuk aangenamer.

Euroseats 75.WER.140: elektrisch zit-sta-bureau voor thuiswerken

Lang achter elkaar zitten is niet ideaal. Met de Euroseats 75.WER.140 wissel je daarom eenvoudig tussen zitten en staan. Via het bedieningspaneel aan de rechterkant zet je het bureaublad hoger of lager. Vier hoogtes kun je opslaan in het geheugen, handig als je vaak van werkhouding wisselt of het bureau met meerdere mensen gebruikt. In het bureau zitten daarnaast twee usb-poorten en een lade. Het frame is verkrijgbaar in zwart of wit, met een wit of houtkleurig bureaublad.

Kieskeurig.nl Euroseats Euroseats Elektrisch Zit-Sta Bureau - 140x70 cm - Eiken Wit bol. Plaza Beste prijs € 579,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 3 dag(en) Bekijk product

Acer Predator Rift Lite: bureaustoel voor werken en gamen

De Acer Predator Rift Lite is bedoeld voor wie dezelfde stoel gebruikt om te werken en te gamen. De zitting en rugleuning zijn gevuld met traagschuim met een hoge dichtheid, dat zich naar je lichaam vormt. Wil je tussendoor even achteroverleunen, dan kan de rugleuning tot 150 graden naar achteren. De armsteunen zijn in vier richtingen verstelbaar en de lenden- en hoofdsteun kun je verwijderen. De bekleding is gemaakt van ademende stof, wat prettig is tijdens lange werk- of gamesessies.

Kieskeurig.nl Acer Acer Predator Gamestoel - Zwart Yorcom.nl Beste prijs € 249,00 Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis Bekijk product bol. Plaza € 274,00 Besteld voor: 17:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

ACT AC8344: monitorarm voor twee schermen

Werk je met twee monitoren naast elkaar, dan helpt de ACT AC8344 om beide schermen op dezelfde hoogte te zetten. Je klemt de monitorarm aan de rand van het bureau en verstelt de schermen daarna met de hendel. Zo pas je onder meer de kijkafstand en positie aan. Dankzij de ingebouwde gasveer kun je ook de hoogte eenvoudig wijzigen. De monitorarm is geschikt voor twee schermen van maximaal 32 inch.

Kieskeurig.nl ACT ACT Monitorarm 32" office premium - gasveer - crossbar - 2 schermen - Zwart bol. Plaza Beste prijs € 163,04 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 3 dag(en) Bekijk product Alternate € 164,85 € 6,95 verzendkosten Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! Totaal: € 171,80 Bekijk product Yorcom.nl € 169,95 Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis Bekijk product

Neomounts NEXT Lite DS20-425BL2: laptop en monitor op ooghoogte

Sluit je regelmatig een extra scherm aan op je laptop, dan kan deze beugel van Neomounts uitkomst bieden. Op het plateau past een laptop tot 17,3 inch, zodat je het scherm op ooghoogte kunt zetten. Zowel de laptop als de monitor zijn draaibaar en kantelbaar en ook de kijkafstand kun je aanpassen. In combinatie met een los toetsenbord en een muis werk je zo prettiger achter je laptop.

Kieskeurig.nl Neomounts Neomounts DS20-425BL2 - Monitor & Laptop Arm - Black Conrad.nl Beste prijs € 124,99 Leverbaar in 4 - 7 werkdagen Bekijk product Paradigit.nl € 133,95 Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 134,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

IKEA Dagotto: voetensteun voor een betere zithouding

Bungelen je voeten tijdens het werken onder je stoel, dan zit je waarschijnlijk te hoog. Kun je het bureau of de keukentafel niet lager zetten, dan kan een voetensteun helpen. De IKEA Dagotto ondersteunt je voeten en helpt zo om een betere zithouding aan te nemen. Dankzij de rubberen voetjes blijft hij op zijn plek en de hoek is naar wens verstelbaar.

Trust GXT 1125: laptopstandaard voor een betere kijkhoogte

Werk je veel op een laptop, dan kijk je al snel langdurig omlaag naar het scherm. Met de Trust GXT 1125 zet je de laptop hoger, zodat het scherm dichter bij ooghoogte staat. Aan de onderkant zitten vijf ventilatoren die helpen om de laptop koel te houden tijdens zwaardere taken. De standaard heeft daarnaast blauwe ledverlichting.

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Logitech C920s: webcam voor videobellen en online vergaderen

Videobellen en online vergaderen horen voor veel thuiswerkers bij de werkdag. Werk je op een desktop-pc, dan heb je daar meestal een losse webcam voor nodig. De Logitech C920s filmt in 1920 × 1080 pixels met dertig beelden per seconde, ruim voldoende voor vergaderingen. De webcam heeft twee microfoons voor stereogeluid en een gezichtsveld van 78 graden. Met het klepje voor de lens scherm je de camera af wanneer je hem niet gebruikt.

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Lenovo 4K Pro: webcam met 4K-beeld en verschillende kijkhoeken

Wil je tijdens videogesprekken scherper in beeld komen, dan biedt de Lenovo 4K Pro een resolutie van 3840 × 2160 pixels. Volgens Lenovo presteert de webcam ook goed bij weinig omgevingslicht. Je kunt bovendien tussen verschillende kijkhoeken schakelen. De webcam past op zowel monitoren als laptops en sluit je aan via usb-a of usb-c. Gebruik je hem niet, dan kun je de lens afdekken met het magnetische kapje.

Samsung ViewFinity S6 S65VC: ultrawide monitor met ingebouwde webcam

Heb je zowel een groot beeldscherm als een webcam nodig, dan combineert de Samsung ViewFinity S6 S65VC die twee in één apparaat. De 34inch-monitor heeft een ingebouwde camera die je in de behuizing schuift wanneer je hem niet gebruikt. Het gebogen scherm heeft een resolutie van 3440 × 1440 pixels en biedt veel werkruimte, bijvoorbeeld voor meerdere vensters naast elkaar. Je sluit een computer aan via HDMI, DisplayPort of usb-c.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung 34" ViewFinity S6 S65VC UWQHD Monitor | USB-C | KVM | Webcam Amazon Marketplace Beste prijs € 339,00 Op voorraad Bekijk product Dectdirect.nl € 342,00 Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis! Bekijk product Paradigit.nl € 349,00 Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Bekijk product

Trust Bayo+: verticale muis voor een natuurlijkere handhouding

Met een verticale muis houd je je hand in een andere, meer rechtopstaande positie dan bij een gewone muis. Daardoor maak je minder draaibewegingen met je pols. De draadloze Trust Bayo+ heeft zes knoppen, waaronder duimtoetsen om snel naar de vorige of volgende webpagina te gaan. De accu laad je op via usb-c en voor de draadloze verbinding wordt een kleine usb-ontvanger meegeleverd. De muis is verkrijgbaar in zwart en wit.

Kieskeurig.nl Trust Trust Bayo+ Draadloze Ergonomische Muis - Rechtshandig - Bluetooth + RF - Zwart bol. Beste prijs € 34,90 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Paradigit.nl € 38,90 € 5,95 verzendkosten Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Totaal: € 44,85 Bekijk product Amazon Marketplace € 41,60 Op voorraad Bekijk product

Logitech MX Ergo S: trackballmuis waarbij je hand op zijn plek blijft

Heb je tijdens het thuiswerken last van je pols, dan kan een trackballmuis het proberen waard zijn. Bij de Logitech MX Ergo S verplaats je de cursor met een balletje dat je met je duim bedient. De muis zelf blijft dus gewoon op zijn plek staan. De MX Ergo S heeft zes knoppen die je zelf kunt instellen via Logi Options+ in Windows of macOS.

Kieskeurig.nl Logitech Logitech MX Ergo S - Draadloze Ergonomische Muis - Graphite Amazon Marketplace Beste prijs € 83,02 Op voorraad Bekijk product Amazon € 83,02 1-2 dagen Bekijk product MediaMarkt.nl € 87,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

HP 680 Comfort Dual-Mode: ergonomisch toetsenbord met programmeerbare toetsen

De HP 680 Comfort Dual-Mode heeft een gebogen vorm die je handen en polsen in een andere positie zet dan bij een recht toetsenbord. Je kunt de hoek in drie standen aanpassen. Daarnaast heeft het toetsenbord 23 programmeerbare toetsen, waarmee je veelgebruikte functies of snelkoppelingen sneller kunt oproepen. Wie liever meteen een complete set heeft, kan dit model ook samen met een draadloze muis kopen.

Kieskeurig.nl HP HP 680 Comfort dual-mode toetsenbord en muis combi Amazon Beste prijs € 79,96 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 79,96 Op voorraad Bekijk product

Lenovo 800: draadloos toetsenbord dat oplaadt via omgevingslicht

Bij de Lenovo 800 hoef je niet steeds batterijen te vervangen of de accu aan de lader te hangen. Het toetsenbord gebruikt omgevingslicht om zichzelf op te laden. Is de accu toch leeg, bijvoorbeeld omdat het toetsenbord lang in het donker heeft gestaan, dan kun je hem via usb-c bijladen. Via bluetooth verbind je maximaal drie apparaten tegelijk. De Lenovo 800 is verkrijgbaar in zwart en wit.

Kieskeurig.nl Lenovo Lenovo 800 Zelfopladend Bluetooth-toetsenbord (wit) - QWERTY (VS Internationaal) Paradigit.nl Beste prijs € 89,99 Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl - TweedeKans € 90,00 Levertijd onbekend Bekijk product Alternate € 106,94 € 6,95 verzendkosten Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! Totaal: € 113,89 Bekijk product

ICY BOX Heart Dock 2300: dockingstation voor twee 4K-monitoren

Werk je vaak thuis met een laptop, dan voorkomt een dockingstation dat je telkens meerdere kabels hoeft aan te sluiten. De ICY BOX Heart Dock 2300 verbind je via usb-c met je laptop. Daarna kun je onder meer twee externe 4K-monitoren via HDMI aansluiten, een netwerkkabel gebruiken en verschillende usb-apparaten koppelen. Het dock kan tegelijk je laptop opladen. Op het lcd-scherm zie je onder meer het stroomverbruik en de status van aangesloten schermen.

Kieskeurig.nl ICY BOX ICY BOX Heart Dock 2300 USB-C Dockingstation Amazon Beste prijs € 91,41 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 91,41 Op voorraad Bekijk product Alternate € 96,90 Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! Bekijk product

Sandberg USB-C Dock: compact dock met HDMI en 100 watt laden

Heb je vooral een paar extra aansluitingen nodig, dan is dit compacte Sandberg-dock een praktische oplossing. Je sluit hem via usb-c aan op je laptop en krijgt er onder meer HDMI, twee usb-a-poorten en usb-c-aansluitingen bij. Via HDMI stuur je beeld door met een maximale resolutie van 3840 × 2160 pixels. De usb-c PD-aansluiting ondersteunt voeding tot 100 watt. Met een gewicht van 58 gram en een aluminium behuizing neem je het dock makkelijk mee.

Kieskeurig.nl Sandberg Sandberg USB-C Dock HDMI + 2xUSB-A + 2xUSB-C + PD100W Amazon Marketplace Beste prijs € 44,93 € 9,51 verzendkosten Nog slechts 1 op voorraad. Totaal: € 54,44 Bekijk product bol. Plaza € 50,90 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 7 dag(en) Bekijk product

ACT AC7148: dockingstation voor maximaal drie 4K-monitoren

Heb je veel aansluitingen nodig, dan biedt de ACT AC7148 behoorlijk wat ruimte. Je kunt maximaal drie externe 4K-monitoren aansluiten via drie HDMI-poorten en twee DisplayPort-aansluitingen. Daarnaast zijn er zeven usb-poorten en een netwerkaansluiting voor bekabeld internet. Dankzij de VESA-ondersteuning kun je het dockingstation ook achter op een monitor bevestigen, zodat het minder ruimte inneemt op je bureau.

Kieskeurig.nl ACT ACT Universeel USB-C Dockingstation 4K, voor 3 HDMI/DisplayPort monitoren, DisplayLink Paradigit.nl Beste prijs € 173,95 Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 174,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. Plaza € 178,94 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

Broadwing TLC-9100 Touchless: bureaulamp met bewegingssensor

De Broadwing TLC-9100 Touchless is een bureaulamp die je zowel op een voet kunt zetten als met een klem aan het bureau kunt bevestigen. In de lamp zit een bewegingssensor. Loop je weg, dan schakelt hij na twintig minuten automatisch uit. Je kunt kiezen uit koel, neutraal of warm licht en de helderheid dimmen. Dankzij de flexibele zwanenhals richt je het licht eenvoudig op de plek waar je het nodig hebt.

Kieskeurig.nl Broadwing Broadwing Touchless Bureaulamp - Wit - TLC 9100 - Professionele Werkplekverlichting - 8809605009645 123inkt.nl Beste prijs € 253,95 € 4,95 verzendkosten Vandaag besteld, morgen in huis! Totaal: € 258,90 Bekijk product bol. Plaza € 253,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Viking € 308,54 1 werkdag Bekijk product

JBL Live 780NC: koptelefoon met noise cancelling voor thuiswerken

Een klussende buurman, spelende kinderen of andere geluiden in huis kunnen behoorlijk afleiden tijdens het thuiswerken. De JBL Live 780NC is een over-ear-koptelefoon met actieve geluidsonderdrukking, waarmee omgevingsgeluid wordt gedempt. De zachte oorkussens sluiten je oren af en met noise cancelling aan hoor je nog minder van wat er om je heen gebeurt. De koptelefoon is verkrijgbaar in oranje, zwart, beige, wit, groen en paars.

Kieskeurig.nl JBL JBL Live 780NC Orange Amazon Beste prijs € 156,00 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 156,00 Op voorraad Bekijk product Coolblue.nl € 177,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

In het kort Thuiswerkplek inrichten vraagt om meer dan alleen een bureau en stoel. Gelukkig zijn er veel producten die comfort, houding, beeld, geluid en aansluitingen verbeteren. Een elektrisch zit-sta-bureau, monitorarm, laptopstandaard en voetensteun helpen om zitten, staan en kijken beter af te wisselen. Webcams met 1920 × 1080 of 3840 × 2160 pixels verbeteren videogesprekken, terwijl dockingstations meerdere schermen en randapparatuur via usb-c bundelen. Ergonomische muizen, programmeerbare toetsenborden, goede verlichting en noise cancelling verminderen praktische irritaties tijdens lange thuiswerkdagen.