Euroseats 75.WER.140: elektrisch zit-sta-bureau voor thuiswerken

Lang achter elkaar zitten is niet ideaal. Met de Euroseats 75.WER.140 wissel je daarom eenvoudig tussen zitten en staan. Via het bedieningspaneel aan de rechterkant zet je het bureaublad hoger of lager. Vier hoogtes kun je opslaan in het geheugen, handig als je vaak van werkhouding wisselt of het bureau met meerdere mensen gebruikt. In het bureau zitten daarnaast twee usb-poorten en een lade. Het frame is verkrijgbaar in zwart of wit, met een wit of houtkleurig bureaublad.

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Euroseats Elektrisch Zit-Sta Bureau - 140x70 cm - Eiken Wit

Euroseats Euroseats Elektrisch Zit-Sta Bureau - 140x70 cm - Eiken Wit

bol. Plaza
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€ 579,00Besteld voor: 23:59 geleverd in: 3 dag(en)
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Acer Predator Rift Lite: bureaustoel voor werken en gamen

De Acer Predator Rift Lite is bedoeld voor wie dezelfde stoel gebruikt om te werken en te gamen. De zitting en rugleuning zijn gevuld met traagschuim met een hoge dichtheid, dat zich naar je lichaam vormt. Wil je tussendoor even achteroverleunen, dan kan de rugleuning tot 150 graden naar achteren. De armsteunen zijn in vier richtingen verstelbaar en de lenden- en hoofdsteun kun je verwijderen. De bekleding is gemaakt van ademende stof, wat prettig is tijdens lange werk- of gamesessies.

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Acer Predator Gamestoel - Zwart

Acer Acer Predator Gamestoel - Zwart

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€ 249,00Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
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€ 274,00Besteld voor: 17:00 geleverd in: 1 dag(en)
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ACT AC8344: monitorarm voor twee schermen

Werk je met twee monitoren naast elkaar, dan helpt de ACT AC8344 om beide schermen op dezelfde hoogte te zetten. Je klemt de monitorarm aan de rand van het bureau en verstelt de schermen daarna met de hendel. Zo pas je onder meer de kijkafstand en positie aan. Dankzij de ingebouwde gasveer kun je ook de hoogte eenvoudig wijzigen. De monitorarm is geschikt voor twee schermen van maximaal 32 inch.

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ACT Monitorarm 32" office premium - gasveer - crossbar - 2 schermen - Zwart

ACT ACT Monitorarm 32" office premium - gasveer - crossbar - 2 schermen - Zwart

bol. Plaza
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€ 163,04Besteld voor: 23:59 geleverd in: 3 dag(en)
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Alternate
Alternate
€ 164,85€ 6,95 verzendkostenOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis!
Totaal: € 171,80
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Yorcom.nl
Yorcom.nl
€ 169,95Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
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Neomounts NEXT Lite DS20-425BL2: laptop en monitor op ooghoogte

Sluit je regelmatig een extra scherm aan op je laptop, dan kan deze beugel van Neomounts uitkomst bieden. Op het plateau past een laptop tot 17,3 inch, zodat je het scherm op ooghoogte kunt zetten. Zowel de laptop als de monitor zijn draaibaar en kantelbaar en ook de kijkafstand kun je aanpassen. In combinatie met een los toetsenbord en een muis werk je zo prettiger achter je laptop.

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Neomounts DS20-425BL2 - Monitor & Laptop Arm - Black

Neomounts Neomounts DS20-425BL2 - Monitor & Laptop Arm - Black

Conrad.nl
Conrad.nlBeste prijs
€ 124,99Leverbaar in 4 - 7 werkdagen
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Paradigit.nl
Paradigit.nl
€ 133,95Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
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Coolblue.nl
Coolblue.nl
€ 134,00Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
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IKEA Dagotto: voetensteun voor een betere zithouding

Bungelen je voeten tijdens het werken onder je stoel, dan zit je waarschijnlijk te hoog. Kun je het bureau of de keukentafel niet lager zetten, dan kan een voetensteun helpen. De IKEA Dagotto ondersteunt je voeten en helpt zo om een betere zithouding aan te nemen. Dankzij de rubberen voetjes blijft hij op zijn plek en de hoek is naar wens verstelbaar.

Trust GXT 1125: laptopstandaard voor een betere kijkhoogte

Werk je veel op een laptop, dan kijk je al snel langdurig omlaag naar het scherm. Met de Trust GXT 1125 zet je de laptop hoger, zodat het scherm dichter bij ooghoogte staat. Aan de onderkant zitten vijf ventilatoren die helpen om de laptop koel te houden tijdens zwaardere taken. De standaard heeft daarnaast blauwe ledverlichting.

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Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand - Black

Trust Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand - Black

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€ 32,99Binnen 1-2 dagen klaar voor verzending
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€ 32,991-2 dagen
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Alternate
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€ 66,94€ 6,95 verzendkostenOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis!
Totaal: € 73,89
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Logitech C920s: webcam voor videobellen en online vergaderen

Videobellen en online vergaderen horen voor veel thuiswerkers bij de werkdag. Werk je op een desktop-pc, dan heb je daar meestal een losse webcam voor nodig. De Logitech C920s filmt in 1920 × 1080 pixels met dertig beelden per seconde, ruim voldoende voor vergaderingen. De webcam heeft twee microfoons voor stereogeluid en een gezichtsveld van 78 graden. Met het klepje voor de lens scherm je de camera af wanneer je hem niet gebruikt.

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Logitech C920s Webcam - Full HD 1080p, Autofocus, Privacy Cover

Logitech Logitech C920s Webcam - Full HD 1080p, Autofocus, Privacy Cover

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€ 65,98Op voorraad
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€ 65,981-2 dagen
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Dectdirect.nl
Dectdirect.nl
€ 70,00Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
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Lenovo 4K Pro: webcam met 4K-beeld en verschillende kijkhoeken

Wil je tijdens videogesprekken scherper in beeld komen, dan biedt de Lenovo 4K Pro een resolutie van 3840 × 2160 pixels. Volgens Lenovo presteert de webcam ook goed bij weinig omgevingslicht. Je kunt bovendien tussen verschillende kijkhoeken schakelen. De webcam past op zowel monitoren als laptops en sluit je aan via usb-a of usb-c. Gebruik je hem niet, dan kun je de lens afdekken met het magnetische kapje.

Thuiswerkplek inrichten: zo werk je comfortabeler (en ergonomischer)

Samsung ViewFinity S6 S65VC: ultrawide monitor met ingebouwde webcam

Heb je zowel een groot beeldscherm als een webcam nodig, dan combineert de Samsung ViewFinity S6 S65VC die twee in één apparaat. De 34inch-monitor heeft een ingebouwde camera die je in de behuizing schuift wanneer je hem niet gebruikt. Het gebogen scherm heeft een resolutie van 3440 × 1440 pixels en biedt veel werkruimte, bijvoorbeeld voor meerdere vensters naast elkaar. Je sluit een computer aan via HDMI, DisplayPort of usb-c.

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Samsung 34" ViewFinity S6 S65VC UWQHD Monitor | USB-C | KVM | Webcam

Samsung Samsung 34" ViewFinity S6 S65VC UWQHD Monitor | USB-C | KVM | Webcam

Amazon Marketplace
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€ 339,00Op voorraad
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Dectdirect.nl
Dectdirect.nl
€ 342,00Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
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Paradigit.nl
Paradigit.nl
€ 349,00Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis
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Trust Bayo+: verticale muis voor een natuurlijkere handhouding

Met een verticale muis houd je je hand in een andere, meer rechtopstaande positie dan bij een gewone muis. Daardoor maak je minder draaibewegingen met je pols. De draadloze Trust Bayo+ heeft zes knoppen, waaronder duimtoetsen om snel naar de vorige of volgende webpagina te gaan. De accu laad je op via usb-c en voor de draadloze verbinding wordt een kleine usb-ontvanger meegeleverd. De muis is verkrijgbaar in zwart en wit.

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Trust Bayo+ Draadloze Ergonomische Muis - Rechtshandig - Bluetooth + RF - Zwart

Trust Trust Bayo+ Draadloze Ergonomische Muis - Rechtshandig - Bluetooth + RF - Zwart

bol.
bol.Beste prijs
€ 34,90Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en)
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Paradigit.nl
Paradigit.nl
€ 38,90€ 5,95 verzendkostenOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis
Totaal: € 44,85
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Amazon Marketplace
Amazon Marketplace
€ 41,60Op voorraad
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Logitech MX Ergo S: trackballmuis waarbij je hand op zijn plek blijft

Heb je tijdens het thuiswerken last van je pols, dan kan een trackballmuis het proberen waard zijn. Bij de Logitech MX Ergo S verplaats je de cursor met een balletje dat je met je duim bedient. De muis zelf blijft dus gewoon op zijn plek staan. De MX Ergo S heeft zes knoppen die je zelf kunt instellen via Logi Options+ in Windows of macOS.

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Logitech MX Ergo S - Draadloze Ergonomische Muis - Graphite

Logitech Logitech MX Ergo S - Draadloze Ergonomische Muis - Graphite

Amazon Marketplace
Amazon MarketplaceBeste prijs
€ 83,02Op voorraad
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Amazon
Amazon
€ 83,021-2 dagen
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MediaMarkt.nl
MediaMarkt.nl
€ 87,99Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis!
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HP 680 Comfort Dual-Mode: ergonomisch toetsenbord met programmeerbare toetsen

De HP 680 Comfort Dual-Mode heeft een gebogen vorm die je handen en polsen in een andere positie zet dan bij een recht toetsenbord. Je kunt de hoek in drie standen aanpassen. Daarnaast heeft het toetsenbord 23 programmeerbare toetsen, waarmee je veelgebruikte functies of snelkoppelingen sneller kunt oproepen. Wie liever meteen een complete set heeft, kan dit model ook samen met een draadloze muis kopen.

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HP 680 Comfort dual-mode toetsenbord en muis combi

HP HP 680 Comfort dual-mode toetsenbord en muis combi

Amazon
AmazonBeste prijs
€ 79,961-2 dagen
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Amazon Marketplace
Amazon Marketplace
€ 79,96Op voorraad
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Lenovo 800: draadloos toetsenbord dat oplaadt via omgevingslicht

Bij de Lenovo 800 hoef je niet steeds batterijen te vervangen of de accu aan de lader te hangen. Het toetsenbord gebruikt omgevingslicht om zichzelf op te laden. Is de accu toch leeg, bijvoorbeeld omdat het toetsenbord lang in het donker heeft gestaan, dan kun je hem via usb-c bijladen. Via bluetooth verbind je maximaal drie apparaten tegelijk. De Lenovo 800 is verkrijgbaar in zwart en wit.

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Lenovo 800 Zelfopladend Bluetooth-toetsenbord (wit) - QWERTY (VS Internationaal)

Lenovo Lenovo 800 Zelfopladend Bluetooth-toetsenbord (wit) - QWERTY (VS Internationaal)

Paradigit.nl
Paradigit.nlBeste prijs
€ 89,99Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis
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Coolblue.nl - TweedeKans
Coolblue.nl - TweedeKans
€ 90,00Levertijd onbekend
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Alternate
Alternate
€ 106,94€ 6,95 verzendkostenOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis!
Totaal: € 113,89
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ICY BOX Heart Dock 2300: dockingstation voor twee 4K-monitoren

Werk je vaak thuis met een laptop, dan voorkomt een dockingstation dat je telkens meerdere kabels hoeft aan te sluiten. De ICY BOX Heart Dock 2300 verbind je via usb-c met je laptop. Daarna kun je onder meer twee externe 4K-monitoren via HDMI aansluiten, een netwerkkabel gebruiken en verschillende usb-apparaten koppelen. Het dock kan tegelijk je laptop opladen. Op het lcd-scherm zie je onder meer het stroomverbruik en de status van aangesloten schermen.

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ICY BOX Heart Dock 2300 USB-C Dockingstation

ICY BOX ICY BOX Heart Dock 2300 USB-C Dockingstation

Amazon
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€ 91,411-2 dagen
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Amazon Marketplace
Amazon Marketplace
€ 91,41Op voorraad
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Alternate
Alternate
€ 96,90Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis!
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Sandberg USB-C Dock: compact dock met HDMI en 100 watt laden

Heb je vooral een paar extra aansluitingen nodig, dan is dit compacte Sandberg-dock een praktische oplossing. Je sluit hem via usb-c aan op je laptop en krijgt er onder meer HDMI, twee usb-a-poorten en usb-c-aansluitingen bij. Via HDMI stuur je beeld door met een maximale resolutie van 3840 × 2160 pixels. De usb-c PD-aansluiting ondersteunt voeding tot 100 watt. Met een gewicht van 58 gram en een aluminium behuizing neem je het dock makkelijk mee.

Kieskeurig.nl
Sandberg USB-C Dock HDMI + 2xUSB-A + 2xUSB-C + PD100W

Sandberg Sandberg USB-C Dock HDMI + 2xUSB-A + 2xUSB-C + PD100W

Amazon Marketplace
Amazon MarketplaceBeste prijs
€ 44,93€ 9,51 verzendkostenNog slechts 1 op voorraad.
Totaal: € 54,44
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bol. Plaza
bol. Plaza
€ 50,90Besteld voor: 23:59 geleverd in: 7 dag(en)
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ACT AC7148: dockingstation voor maximaal drie 4K-monitoren

Heb je veel aansluitingen nodig, dan biedt de ACT AC7148 behoorlijk wat ruimte. Je kunt maximaal drie externe 4K-monitoren aansluiten via drie HDMI-poorten en twee DisplayPort-aansluitingen. Daarnaast zijn er zeven usb-poorten en een netwerkaansluiting voor bekabeld internet. Dankzij de VESA-ondersteuning kun je het dockingstation ook achter op een monitor bevestigen, zodat het minder ruimte inneemt op je bureau.

Kieskeurig.nl
ACT Universeel USB-C Dockingstation 4K, voor 3 HDMI/DisplayPort monitoren, DisplayLink

ACT ACT Universeel USB-C Dockingstation 4K, voor 3 HDMI/DisplayPort monitoren, DisplayLink

Paradigit.nl
Paradigit.nlBeste prijs
€ 173,95Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis
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Coolblue.nl
Coolblue.nl
€ 174,00Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
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bol. Plaza
bol. Plaza
€ 178,94Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en)
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Broadwing TLC-9100 Touchless: bureaulamp met bewegingssensor

De Broadwing TLC-9100 Touchless is een bureaulamp die je zowel op een voet kunt zetten als met een klem aan het bureau kunt bevestigen. In de lamp zit een bewegingssensor. Loop je weg, dan schakelt hij na twintig minuten automatisch uit. Je kunt kiezen uit koel, neutraal of warm licht en de helderheid dimmen. Dankzij de flexibele zwanenhals richt je het licht eenvoudig op de plek waar je het nodig hebt.

Kieskeurig.nl
Broadwing Touchless Bureaulamp - Wit - TLC 9100 - Professionele Werkplekverlichting - 8809605009645

Broadwing Broadwing Touchless Bureaulamp - Wit - TLC 9100 - Professionele Werkplekverlichting - 8809605009645

123inkt.nl
123inkt.nlBeste prijs
€ 253,95€ 4,95 verzendkostenVandaag besteld, morgen in huis!
Totaal: € 258,90
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bol. Plaza
bol. Plaza
€ 253,95Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en)
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Viking
Viking
€ 308,541 werkdag
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JBL Live 780NC: koptelefoon met noise cancelling voor thuiswerken

Een klussende buurman, spelende kinderen of andere geluiden in huis kunnen behoorlijk afleiden tijdens het thuiswerken. De JBL Live 780NC is een over-ear-koptelefoon met actieve geluidsonderdrukking, waarmee omgevingsgeluid wordt gedempt. De zachte oorkussens sluiten je oren af en met noise cancelling aan hoor je nog minder van wat er om je heen gebeurt. De koptelefoon is verkrijgbaar in oranje, zwart, beige, wit, groen en paars.

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JBL Live 780NC Orange

JBL JBL Live 780NC Orange

Amazon
AmazonBeste prijs
€ 156,001-2 dagen
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Amazon Marketplace
Amazon Marketplace
€ 156,00Op voorraad
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Coolblue.nl
Coolblue.nl
€ 177,00Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
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In het kort

Thuiswerkplek inrichten vraagt om meer dan alleen een bureau en stoel. Gelukkig zijn er veel producten die comfort, houding, beeld, geluid en aansluitingen verbeteren. Een elektrisch zit-sta-bureau, monitorarm, laptopstandaard en voetensteun helpen om zitten, staan en kijken beter af te wisselen. Webcams met 1920 × 1080 of 3840 × 2160 pixels verbeteren videogesprekken, terwijl dockingstations meerdere schermen en randapparatuur via usb-c bundelen. Ergonomische muizen, programmeerbare toetsenborden, goede verlichting en noise cancelling verminderen praktische irritaties tijdens lange thuiswerkdagen.

Veelgestelde vragen

Welke spullen heb je minimaal nodig voor een ergonomische thuiswerkplek?

Een ergonomische thuiswerkplek begint met 4 basisonderdelen: een verstelbare stoel, een passend werkblad, een goed geplaatst scherm en losse invoerapparaten. Werk je op een laptop, gebruik dan bij voorkeur een laptopstandaard met een apart toetsenbord en een losse muis. Daarna kun je uitbreiden met een monitorarm, voetensteun, betere verlichting, webcam of dockingstation, afhankelijk van je werkdag en beschikbare ruimte.

Hoe vaak moet je bewegen tijdens thuiswerken?

Bij beeldschermwerk is elke 30 minuten kort bewegen een goede vuistregel. Sta even op, haal drinken, loop tijdens een telefoongesprek heen en weer of wissel zittend en staand werken af. Vooral bij meer dan 6 uur beeldschermwerk per dag wordt afwisseling belangrijker, omdat lang in dezelfde houding werken sneller kan leiden tot klachten aan nek, schouders, rug, armen of ogen.

Wat moet je werkgever regelen voor je thuiswerkplek?

Een werkgever heeft ook bij thuiswerken een zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek. In de praktijk betekent dit dat risico’s van thuiswerken en beeldschermwerk moeten worden meegenomen in het arbobeleid, bijvoorbeeld via de RI&E. Of je werkgever apparatuur verstrekt, vergoedt of alleen advies geeft, hangt af van het beleid en je werkzaamheden. Vraag bij klachten altijd om een werkplekcheck.

Hoe hoog moet je beeldscherm op een thuiswerkplek staan?

Plaats je beeldscherm zo dat je ontspannen recht vooruit kijkt en je nek niet hoeft te buigen. Vaak betekent dit dat de bovenrand van het scherm rond ooghoogte of net iets lager staat. Werk je met een laptop, dan is een standaard bijna altijd nodig. Maak daarbij wel gebruik van een los toetsenbord en een losse muis. Zo staat niet alleen het scherm hoger, maar houd je ook je armen in een prettige werkhouding.

Waarom is alleen een laptop minder geschikt voor een hele werkdag?

Lekker werken op een laptop kan lastig zijn: zet je het toetsenbord prettig neer, dan staat het scherm te laag, en zet je het scherm goed, dan typ je onhandig. Voor korte taken is dat meestal geen probleem, maar voor een hele werkdag kan het nek-, rug- en polsklachten versterken. Een standaard, extern scherm, losse muis en apart toetsenbord maken langdurig werken veel comfortabeler.