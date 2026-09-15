Google Pixel 11
De Pluspunten
- Complete toptelefoon in compact jasje
- Schone software krijgt 7 jaar updates
- Erg prettig in gebruik
De Minpunten
- Accuduur had beter gemoeten
- Langzamer dan veel concurrenten
- Stevige adviesprijs
De Google Pixel 11 is een no-nonsense smartphone die we met veel plezier gebruikt hebben de afgelopen weken. Blinkt de telefoon ergens écht in uit? Nee. Heeft hij serieuze minpunten? Ook niet. Dit is gewoon een fijne smartphone, extra interessant voor wie geen heel grote telefoon zoekt. De Pixel 11 Pro is wat beter, maar ook duurder. Wij denken dat veel mensen prima voor de 11 kunnen gaan. De adviesprijs van de Pixel 11 vinden we wel wat stevig en uit ervaring weten we dat Pixels snel in prijs dalen. Wie nog even kan wachten, kan de Pixel 11 vermoedelijk binnenkort voor een scherpere prijs in huis halen. Tot die tijd is de Pixel 10 Pro een sterk alternatief, al kun je deze op steeds minder plekken kopen.
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De Pixel 11 volgt de Pixel 10 op en krijgt gezelschap van de Pixel 11 Pro en 11 Pro XL. Beide Pro's hebben betere specificaties dan de 11, en zijn daarom ook duurder. Met name de 11 Pro kan een interessant alternatief zijn voor de 11, want de telefoons zijn even groot. Met de 11 Pro XL koop je een beduidend grotere smartphone.
Qua ontwerp is de Pixel 11 een typische Google Pixel-telefoon. Hij ziet er strak uit, heeft de kenmerkende camerabalk op de achterkant en ligt door de afgeronde hoeken prettig in de hand. Het toestel is waterdicht en stofbestendig en kan magnetisch draadloos opladen via de Qi 2.2-standaard (zoals Apple's MagSafe in iPhones), wat nu met maximaal 25 watt gaat. Best rap, en wij zijn erg blij met magnetisch laden. Je telefoon aan de lader op je nachtkastje klikken is gewoon handig.
Met één hand gebruiken
De Google Pixel 11 heeft een scherm van 6,3 inch dat er erg goed uitziet. Geen verrassing in een dure smartphone van vandaag de dag, wél fijn om te weten. Het oleddisplay is helder, scherp, toont mooie kleuren en heeft een verversingssnelheid van maximaal 120 Hz. Wij kunnen de telefoon prima met één hand gebruiken. De Pixel 11 Pro XL is met zijn 6,8inch-scherm bedoeld voor gebruik met twee handen.
Niet de snelste, wel jarenlang de eerste
Dan de specificaties. Pure rekenkracht is nooit een sterk punt van Google Pixel-telefoons geweest en ook de Pixel 11 met zijn nieuwe Tensor G6-processor is in benchmarks minder snel dan sommige concurrerende smartphones. Merk je dat? Eigenlijk niet. De Pixel 11 is gewoon een snelle smartphone met veel werkgeheugen. Wij verwachten dat je er jaren mee vooruit kunt. Dat denkt Google ook, want de fabrikant belooft zeven jaar softwareupdates.
Wat helpt bij het vlot houden van de telefoon is de software. Merken als Oppo en Xiaomi leggen een zware softwareschil met extra functies en visuele foefjes over Android heen. Google, de ontwikkelaar van Android, zet de pure Android-versie op zijn Pixels. Geen (mogelijk) overbodige zaken dus, en door die schone software krijg je ook als eerste softwareupdates. Dat geldt niet alleen voor de Pixel 11-serie maar ook voor eerdere series. Google geeft je veel AI-functies op de Pixel 11, al werkt een deel (nog?) niet in het Nederlands.
Ten opzichte van de Pixel 10 voert de Pixel 11 een verbetering door: de opslagcapaciteit is nu minimaal 256 GB. Er is geen 128GB-model meer. Fijn, maar daar staat tegenover dat de Pixel 11 wel honderd euro meer kost dan de Pixel 10 toen die uitkwam. Zo ontstaat het gevoel dat de extra opslag direct aan jou als klant doorberekend wordt. Google rept ook over andere vernieuwingen in de Pixel 11. In de camera's bijvoorbeeld.
Fijne camera's
Achterop de Pixel 11 vind je drie cameralenzen. Dat zijn de hoofdcamera, de extra wijde groothoeklens en de telelens voor een paar keer zoom zonder kwaliteitsverlies. Wij hebben de afgelopen weken flink wat foto's en video's gemaakt met de Pixel 11, en ook met de 11 Pro en 11 Pro XL. Daarnaast hebben we ook de Pixel 10 Pro XL van vorig jaar bij ons gedragen. Onze conclusie is dat de Pixel 11 fijne en veelzijdige camera's heeft waar je goed mee uit de voeten kunt. Google's slimme softwarefuncties in de camera-app – vooral gebaseerd op AI – helpen je om betere plaatjes te schieten.
De accuduur van Pixels is – in ieder geval bij ons – altijd een zwakker punt geweest. Een dag gebruik lukt wel, maar 's avonds laat heb je echt een oplader nodig. De Pixel 11 zet die trend helaas voort. Niet verrassend, want de telefoon heeft geen grotere accu dan zijn voorganger. Opladen via de usb-c-poort gaat rap, iets langzamer opladen kan als gezegd (magnetisch) draadloos.
Conclusie: Google Pixel 11 kopen?
De Google Pixel 11 is een no-nonsense smartphone die we met veel plezier gebruikt hebben de afgelopen weken. Blinkt de telefoon ergens écht in uit? Nee. Heeft hij serieuze minpunten? Ook niet. Dit is gewoon een fijne smartphone, extra interessant voor wie geen hele grote telefoon zoekt. De Pixel 11 Pro is wat beter, maar ook duurder. Wij denken dat veel mensen prima voor de 11 kunnen gaan. De adviesprijs van de Pixel 11 vinden we wel wat stevig en uit ervaring weten we dat Pixels snel in prijs dalen. Wie nog even kan wachten, kan de Pixel 11 vermoedelijk binnenkort voor een scherpere prijs in huis halen. Tot die tijd is de Pixel 10 Pro een sterk alternatief, al kun je deze op steeds minder plekken kopen.