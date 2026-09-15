De Google Pixel 11 is de goedkoopste topsmartphone in de Pixel 11-lijn, maar dat neemt niet weg dat het een dure telefoon is. Biedt hij genoeg waar voor zijn geld of ben je beter af met een ander toestel? We vertellen het je in deze uitgebreide Google Pixel 11-review, waarin we de smartphone ook vergelijken met zijn duurdere broers.

Google Pixel 11 8,2 / 10 Score De Pluspunten Complete toptelefoon in compact jasje

Schone software krijgt 7 jaar updates

Erg prettig in gebruik De Minpunten Accuduur had beter gemoeten

Langzamer dan veel concurrenten

Stevige adviesprijs De Google Pixel 11 is een no-nonsense smartphone die we met veel plezier gebruikt hebben de afgelopen weken. Blinkt de telefoon ergens écht in uit? Nee. Heeft hij serieuze minpunten? Ook niet. Dit is gewoon een fijne smartphone, extra interessant voor wie geen heel grote telefoon zoekt. De Pixel 11 Pro is wat beter, maar ook duurder. Wij denken dat veel mensen prima voor de 11 kunnen gaan. De adviesprijs van de Pixel 11 vinden we wel wat stevig en uit ervaring weten we dat Pixels snel in prijs dalen. Wie nog even kan wachten, kan de Pixel 11 vermoedelijk binnenkort voor een scherpere prijs in huis halen. Tot die tijd is de Pixel 10 Pro een sterk alternatief, al kun je deze op steeds minder plekken kopen.

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De Pixel 11 volgt de Pixel 10 op en krijgt gezelschap van de Pixel 11 Pro en 11 Pro XL. Beide Pro's hebben betere specificaties dan de 11, en zijn daarom ook duurder. Met name de 11 Pro kan een interessant alternatief zijn voor de 11, want de telefoons zijn even groot. Met de 11 Pro XL koop je een beduidend grotere smartphone.

Foto: Rens Blom

Qua ontwerp is de Pixel 11 een typische Google Pixel-telefoon. Hij ziet er strak uit, heeft de kenmerkende camerabalk op de achterkant en ligt door de afgeronde hoeken prettig in de hand. Het toestel is waterdicht en stofbestendig en kan magnetisch draadloos opladen via de Qi 2.2-standaard (zoals Apple's MagSafe in iPhones), wat nu met maximaal 25 watt gaat. Best rap, en wij zijn erg blij met magnetisch laden. Je telefoon aan de lader op je nachtkastje klikken is gewoon handig.

Foto: Rens Blom De Pixel 11 is (gelukkig) in meer kleuren dan roze te koop.

Met één hand gebruiken

De Google Pixel 11 heeft een scherm van 6,3 inch dat er erg goed uitziet. Geen verrassing in een dure smartphone van vandaag de dag, wél fijn om te weten. Het oleddisplay is helder, scherp, toont mooie kleuren en heeft een verversingssnelheid van maximaal 120 Hz. Wij kunnen de telefoon prima met één hand gebruiken. De Pixel 11 Pro XL is met zijn 6,8inch-scherm bedoeld voor gebruik met twee handen.

Foto: Rens Blom Het 6,3inch-oledscherm ziet er erg goed uit.

Niet de snelste, wel jarenlang de eerste

Dan de specificaties. Pure rekenkracht is nooit een sterk punt van Google Pixel-telefoons geweest en ook de Pixel 11 met zijn nieuwe Tensor G6-processor is in benchmarks minder snel dan sommige concurrerende smartphones. Merk je dat? Eigenlijk niet. De Pixel 11 is gewoon een snelle smartphone met veel werkgeheugen. Wij verwachten dat je er jaren mee vooruit kunt. Dat denkt Google ook, want de fabrikant belooft zeven jaar softwareupdates.



Wat helpt bij het vlot houden van de telefoon is de software. Merken als Oppo en Xiaomi leggen een zware softwareschil met extra functies en visuele foefjes over Android heen. Google, de ontwikkelaar van Android, zet de pure Android-versie op zijn Pixels. Geen (mogelijk) overbodige zaken dus, en door die schone software krijg je ook als eerste softwareupdates. Dat geldt niet alleen voor de Pixel 11-serie maar ook voor eerdere series. Google geeft je veel AI-functies op de Pixel 11, al werkt een deel (nog?) niet in het Nederlands.

Foto: Rens Blom Google zet zwaar in op zijn AI-hulp Gemini, dus zie je deze animatie bij het opstarten van de Pixel 11.

Ten opzichte van de Pixel 10 voert de Pixel 11 een verbetering door: de opslagcapaciteit is nu minimaal 256 GB. Er is geen 128GB-model meer. Fijn, maar daar staat tegenover dat de Pixel 11 wel honderd euro meer kost dan de Pixel 10 toen die uitkwam. Zo ontstaat het gevoel dat de extra opslag direct aan jou als klant doorberekend wordt. Google rept ook over andere vernieuwingen in de Pixel 11. In de camera's bijvoorbeeld.

Fijne camera's

Achterop de Pixel 11 vind je drie cameralenzen. Dat zijn de hoofdcamera, de extra wijde groothoeklens en de telelens voor een paar keer zoom zonder kwaliteitsverlies. Wij hebben de afgelopen weken flink wat foto's en video's gemaakt met de Pixel 11, en ook met de 11 Pro en 11 Pro XL. Daarnaast hebben we ook de Pixel 10 Pro XL van vorig jaar bij ons gedragen. Onze conclusie is dat de Pixel 11 fijne en veelzijdige camera's heeft waar je goed mee uit de voeten kunt. Google's slimme softwarefuncties in de camera-app – vooral gebaseerd op AI – helpen je om betere plaatjes te schieten.

Foto: Rens Blom De camera-app en een foto met de hoofdcamera.

Foto: Rens Blom Links 1x zoom, rechts 5x zoom. Let op: dit is nogal tegen de zon in geschoten, extra lastig voor een camera.

De accuduur van Pixels is – in ieder geval bij ons – altijd een zwakker punt geweest. Een dag gebruik lukt wel, maar 's avonds laat heb je echt een oplader nodig. De Pixel 11 zet die trend helaas voort. Niet verrassend, want de telefoon heeft geen grotere accu dan zijn voorganger. Opladen via de usb-c-poort gaat rap, iets langzamer opladen kan als gezegd (magnetisch) draadloos.

Foto: Rens Blom De Pixel 11 laadt op via zijn usb-c-poort of (magnetisch) draadloze lader.

Conclusie: Google Pixel 11 kopen?

De Google Pixel 11 is een no-nonsense smartphone die we met veel plezier gebruikt hebben de afgelopen weken. Blinkt de telefoon ergens écht in uit? Nee. Heeft hij serieuze minpunten? Ook niet. Dit is gewoon een fijne smartphone, extra interessant voor wie geen hele grote telefoon zoekt. De Pixel 11 Pro is wat beter, maar ook duurder. Wij denken dat veel mensen prima voor de 11 kunnen gaan. De adviesprijs van de Pixel 11 vinden we wel wat stevig en uit ervaring weten we dat Pixels snel in prijs dalen. Wie nog even kan wachten, kan de Pixel 11 vermoedelijk binnenkort voor een scherpere prijs in huis halen. Tot die tijd is de Pixel 10 Pro een sterk alternatief, al kun je deze op steeds minder plekken kopen.