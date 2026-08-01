Google werkt aan een eigen versie van Apple's AirTag, die de Pixel Tag zou gaan heten. Officieel is de Pixel Tag nog niet aangekondigd, maar er is wel al een afbeelding gelekt.

9to5Google plaatste de afbeelding gisteren. Volgens de website verscheen het apparaat al bij verschillende webwinkels, maar officieel heeft Google dus nog niets aangekondigd. Daarbij valt op dat de Pixel Tag een langwerpig design met ronde hoeken heeft.

Google Find Hub en Android-smartphones

Het is waarschijnlijk dat de Pixel Tag gebruik gaat maken van Google Find Hub voor het tracken. Net zoals de AirTag is de Pixel Tag bedoeld om de locatie van iets of iemand te volgen. Zo kan het bijvoorbeeld in een rugzak gestopt worden, en met een app kan vervolgens naar het apparaat (en dus de rugzak) gezocht worden wanneer het kwijt of gestolen is.

In het geval van de Pixel Tag zullen daarvoor Android-smartphones gebruikt worden. Wanneer Android-smartphones in de buurt van de tracker zijn, kunnen zijn via bluetooth de locatie doorgeven. Apple gebruikt hier logischerwijs iPhones voor.

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