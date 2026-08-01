Microsoft heeft plannen om hun besturingssysteem Windows 11 beter te laten draaien op pc's waarin 8 GB aan ram-geheugen zit.

Dat heeft het bedrijf in een nieuwe blogpost over huidige en toekomstige verbeteringen aan Windows 11 laten weten. Hoewel het nog geen specifieke details geeft, spreekt Microsoft van het verkleinen van het benodigde geheugen om Windows 11 naar behoren te laten draaien.

Dit moet er voor zorgen dat gebruikers een "snelle en responsieve" Windows-ervaring op hun pc krijgen. Het is daarmee de bedoeling dat meer apparaten goed kunnen omgaan met Windows 11, en het besturingssysteem dus voor meer gebruikers een valide optie wordt. Deze verbetering moet nog ergens dit jaar worden doorgevoerd.

Andere verbeteringen aan Windows 11

Microsoft gaf eerder dit jaar al aan dat het Windows 11 wil blijven verbeteren. In de blogpost worden diverse verbeteringen die al zijn doorgevoerd nog eens behandeld, waaronder een kalmere uitstraling voor Windows Search Box, aanpassingen aan de taakbalk en Start (waaronder de mogelijkheid om de taakbalk op andere plekken te zetten) en het versimpelen van AI in het besturingssysteem.