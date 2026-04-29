Snapchat introduceert 'gesponsorde AI-snaps, wat in feite inhoudt dat Snapchat-gebruikers vragen kunnen stellen aan advertenties.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 08:25

Dat liet het bedrijf gisteren weten in een persbericht. In plaats van advertenties op Snapchat alleen te bekijken, kunnen mensen in theorie ook vragen stellen aan deze advertenties, waarna de AI-agent van de adverteerder in kwestie deze vragen kan beantwoorden.

Snapchat laat weten dat gebruikers van het socialmediaplatform AI al volledig hebben omarmt. "In de chatfunctie hebben miljoenen mensen contact met mensen die er toe doen - en er wordt ook steeds meer met AI gepraat. Snapchatters hebben meer dan 950 miljard chats in het eerste kwartaal van 2026 verstuurd, en meer dan een half miljard Snapchatters hebben een bericht naar My AI gestuurd sinds de release van de tweede versie. Dat is een duidelijk signaal dat onze gemeenschap niet alleen openstaat voor gesprekken met AI, maar ze al omarmt."

Snapchat heeft al een tijdlang Sponsored Snaps, waarbij er snaps worden getoond aan gebruikers die als advertenties dienen. Deze nieuwe versie ervan bevat dus ook AI-interacties zodat mensen die de advertenties zien vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld het product in de advertentie. Of gebruikers van het platform daar op zitten te wachten, durven we niet te voorspellen, maar de bedrijven die adverteren vast wel.