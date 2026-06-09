Netflix heeft bekendgemaakt dat het langverwachte vierde seizoen van de Franse televisieserie Lupin vanaf 23 oktober te zien is.

Hierin keert Omar Sy weer terug in de rol als Assane Diop, een meesterdief die zichzelf eigenlijk altijd wel uit allerlei zenuwslopende situaties weet te krijgen, tenzij hij natuurlijk opgepakt wíl worden. In seizoen 4 moet hij dan ook weer uit zien te breken.

Op de poster van het vierde seizoen is in ieder geval te zien hoe Assane uitkijkt op Parijs vanaf de Eiffeltoren. Parijs is immers de stad waarin de serie zich grotendeels afspeelt. Netflix liet eerder al weten dat het vierde seizoen aankomend najaar zou verschijnen, en nu is dus de precieze releasedatum bekend.