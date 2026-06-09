Hierin keert Omar Sy weer terug in de rol als Assane Diop, een meesterdief die zichzelf eigenlijk altijd wel uit allerlei zenuwslopende situaties weet te krijgen, tenzij hij natuurlijk opgepakt wíl worden. In seizoen 4 moet hij dan ook weer uit zien te breken.
Op de poster van het vierde seizoen is in ieder geval te zien hoe Assane uitkijkt op Parijs vanaf de Eiffeltoren. Parijs is immers de stad waarin de serie zich grotendeels afspeelt. Netflix liet eerder al weten dat het vierde seizoen aankomend najaar zou verschijnen, en nu is dus de precieze releasedatum bekend.
Veel meer details over wat kijkers kunnen verwachten zijn er nog niet, maar volgens geruchten telt het vierde seizoen acht afleveringen. Netflix heeft daarbij benadrukt dat Lupin een van de populairste niet-Engelse producties van de streamingdienst is.