Bijna een jaar geleden kondigde Instagram aan dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om de volgorde van foto's en video's op hun profielpagina - oftewel de 'grid' aan te passen. Deze week rolt Meta, het bedrijf achter Instagram, deze functie uit.

Het gaat om een wereldwijde uitrol, maar het kan nog even duren voordat de functie voor iedereen beschikbaar is. Wanneer dat eenmaal zo is, kunnen mensen door een foto of video op hun Instagram-profielpagina 'vast te houden' met hun vinger, een contextmenu krijgen waarop ook de optie staat om de precieze locatie van de post aan te passen.

Daarna kan men de post naar gelieve verschuiven naar de plek waar men dat nodig acht. Dit wordt meteen doorgevoerd en zal zichtbaar zijn voor iedereen, maar je kunt onbeperkt aanpassen, dus als het niet bevalt, is het zo weer gewijzigd. Daarbij zullen berichten die 'gepind' zijn zoals het hoort helemaal vooraan en bovenaan blijven staan - tenzij de pin natuurlijk wordt weggehaald door de gebruiker.

De profielpagina op Instagram wordt al sinds het ontstaan van de socialmedia-app geordend op chronologische volgorde, met de nieuwste foto of video bovenaan. Alleen de mogelijkheid om 'pins' te plaatsen was een uitzondering.