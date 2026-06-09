Er is een nieuwe trailer online gekomen van The Dogs Stars, de aankomende nieuwe film van Alien-, Blade Runner- en Gladiator-regisseur Ridley Scott.

In The Dog Stars volgen we Hig, een piloot die samen met een ex-marinier probeert te overleven in een wereld waar een pandemie het grootste gedeelte van de mensheid heeft uitgeroeid.

Wanneer het duo een bericht hoort op de radio gaat Hig op reis in de hoop ergens nog iets wat lijkt op een samenleving te vinden. Al snel blijkt dat niet iedereen in deze nieuwe wereld het beste met de medemens voor heeft. Dit verhaal is gebaseerd op het boek van Peter Heller.

De hoofdrol is weggelegd voor Jacob Elordi, die dankzij rollen in films en series als Saltburn en Euphoria tegenwoordig erg populair is. Ook Josh Brolin (No Country for Old Men, Weapons) en Margaret Qualley (The Substance, The Leftovers) hebben rollen.