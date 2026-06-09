Nintendo moet van de Franse toezichthouder voor consumenten, de General Directorate for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control (DGCCRF), een boete van 35 miljoen euro betalen voor Switch-controllers die niet naar behoren werken.

De Switch-controllers - de zogeheten Joy-Cons - hebben een bekend probleem sinds de samen met de eerste Switch zijn uitgekomen. Er vindt bij consumenten - volgens sommige schattingen bij de helft van alle eigenaren - namelijk zogeheten 'drift' plaats. Dat betekent dat de analoge stick op de controller bij slijtage beweging registreert die er niet is, waardoor het personage op het scherm bijvoorbeeld zonder input van de speler gaat lopen.

De boete van 35 miljoen euro aan Nintendo in Frankrijk wordt nu uitgedeeld, omdat de DGCCRF heeft bepaald dat Nintendo tijdens de verkoop van de Joy-Cons geruime tijd op de hoogte was van het probleem, maar dit niet publiekelijk toegaf. Dat resulteerde in misleiding, en consumenten die zelf betaalden voor nieuwe Joy-Cons. Nintendo zou in 2018 al over het probleem hebben geweten, maar consumenten in 2020 pas hebben geïnformeerd.