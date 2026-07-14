Er gaan geruchten dat OnePlus zich deze week terugtrekt in het Westen, waardoor je de smartphones van het bedrijf binnenkort niet meer in Europa en de VS kunt aanschaffen.

Begin dit jaar gingen er al geruchten over het verdwijnen van OnePlus in het Westen, maar die laaien nu dus weer op. Het betrouwbare WinFuture claimt namelijk te hebben gehoord dat de koerswijziging voor het bedrijf deze week plaatsvindt.

Niet OnePlus maar Oppo

In China en India zouden OnePlus-smartphones in ieder geval wel verkocht blijven worden. In het Westen zou het stokje van OnePlus worden overgenomen door Oppo, een ander bedrijf van de OnePlus-oprichters. Ze vallen dan ook beide onder hetzelfde moederbedrijf.

Waarom er voor deze koerswijziging wordt gekozen, is niet bekend. Er is in ieder geval wel goed nieuws voor eigenaren van een OnePlus-telefoon: deze zouden gewoon updates blijven ontvangen. Winkels mogen de OnePlus-smartphones blijven verkopen na de aankondiging, maar de voorraad zou sowieso al uitgedund zijn.

OnePlus heeft klein marksegment hier