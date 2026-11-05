Het Britse consumentenelektronicabedrijf Nothing gaat in december een door AI gedreven product uitbrengen. Wat dit product echter precies inhoudt, blijft nog in mysterie gehuld.

Carl Pei, de ceo van het bedrijf achter de Nothing Phone, plaatste gisteren een bericht op social media waarin het praat over het eerste "AI-native" product van Nothing. Toch wordt de precieze werking van het product nog niet onthuld - er wordt alleen gemeld dat deze in december verschijnt.

Pei licht een tipje van de sluier op: "Het is een gereedschap, maar gebouwd met de persoonlijkheid en zorg die een Nothing-product definiëren. Het heeft geen nieuw scherm, en het kan geen app zijn." Met die info moeten we het tot dusver doen.

Nothing hint al langer naar een apparaat dat draait om AI. Eerder werd er al gesproken over slimme brillen en oordopjes met AI, maar Pei lijkt een wearable uit te sluiten. Hoe dan ook: aangezien de release ergens in december plaatsvindt, zal het niet lang meer duren voordat wordt onthuld om wat voor product het precies gaat.

Over Nothing

Nothing is een Brits consumentenelektronicabedrijf dat in 2020 werd opgericht door Pei. Het bedrijf is vooral bekend van de Nothing Phone en audioapparatuur zoals de Nothing Ear.

Daarbij valt vooral het design van deze producten op: veel van de Nothing Phones hebben namelijk een transparant uiterlijk. Ook hebben veel smartphones van het bedrijf de zogeheten Glyph Bar, een lichtgevend balkje waar eigenaren zelf functies aan kunnen toekennen.

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