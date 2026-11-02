Nadat in de Verenigde Staten artificiële intelligentie al werd hernoemd naar 'Super Intelligence', wordt er ook een naamswijziging voor datacenters waar AI op draait overwogen door OpenAI.

Volgens Axios wil OpenAI datacenters de naam 'AI compute campuses' meegeven. Het plan is om dit na de midterms in de Verenigde Staten te doen. Dit zou vooral overwogen worden om AI en datacenters een beter imago te geven, aangezien verwacht wordt dat AI "het probleem" wordt dat veel besproken gaat worden tijdens de verkiezingen.

Dit heeft mede te maken met het feit dat er veel negativiteit hangt rondom de term datacenters. Het zijn gigantische gebouwen die steeds vaker voorkomen - ook in Nederland - waar ook nog eens veel energie wordt verbruikt. Met een nieuwe naam zou een poging worden gedaan om een positievere associatie te creëren rondom de datacenters.

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Andere promotie-acties

Daarnaast zou OpenAI meer acties overwegen om het gesprek rondom AI de positieve kant op te sturen. Zo zou men wil promoten welke voordelen er zitten aan het dagelijks gebruik van AI, en zou er ook een 'maximumsnelheid' worden overwogen voor hoe snel de ontwikkeling van AI plaatsvindt.