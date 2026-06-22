Hoewel het Britse technologiebedrijf Nothing afgelopen week nog de aankomende budgettelefoon CMS Phone 3 Pro schrapte, hint het nu wel naar de komst van een andere smartphone: de Nothing Phone 4b.

Nothing plaatste een cryptische video waarin een smartphone wordt geschetst. Dat wordt met een 4B-potloot gedaan, waarmee het bedrijf overduidelijk hint naar de Nothing Phone 4b. Ondanks het schrappen van de CMF Phone 3 Pro lijkt deze smartphone er dus wel te komen.

Goedkoper model

Verdere details zijn er nog niet, al is het een kwestie van tijd voordat Nothing de smartphone uit de doeken doet. De tekeningen lijken er wel naar te hinten dat er maar één camera aanwezig is. Het lijkt er dan ook op dat de Nothing Phone 4b goedkoper wordt dan de (4a) en (4a) Pro van eerder dit jaar.

Sterker nog: er wordt gespeculeerd dat de meeste features van de geannuleerde CMF Phone 3 Pro in de Nothing Phone 4b worden verwerkt. Dat had namelijk een nieuw model in de budgetlijn van Nothing moeten worden.

Typisch Nothing-design

Tot slot lijkt de Nothing Phone 4b dat typische Nothing-design aan te houden met een transparante achterkant zodat er ín de telefoon gekeken kan worden. Dit design past Nothing regelmatig toe bij zijn producten, al kon er niet in de Nothing Phone (4a) Pro gekeken worden.

Geen CMF Phone 3 Pro meer

Afgelopen week bevestigde een van de oprichters van Nothing dus dat er dit jaar geen nieuw model in de CMF Phone-reeks uit zou komen, terwijl het bedrijf voorheen wel aan de CMF Phone 3 Pro werkte.

De prijzen van RAM-geheugen werd als oorzaak genoemd. "Veel van jullie vragen wanneer de volgende CMF-telefoon uitkomt en we willen zoals altijd transparant zijn. De CMF Phone 2 Pro was een product waar we ongelooflijk trots op waren. Het won zelfs Budget Phone of the Year van MKBHD en jullie reacties maakten het nog specialer."

We werkten aan een nieuw model, maar vanwege de geheugenprijzen zoals die nu zijn kunnen we geen telefoon maken die als een stap vooruit voelt met een prijs die past bij CMF. Daarom hebben we besloten dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon uit te brengen."

Foto: Rens Blom

De Nothing Phone (4a)