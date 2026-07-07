Het Britse electronicamerk Nothing heeft twee nieuwe producten uit de doeken gedaan. De Nothing (4b)-smartphone en de Ear (3a)-oortjes.

Dat Nothing met een nieuwe smartphone werd vorige maand al aangekondigd. Het bedrijf onthulde toen al het design, maar nu zijn alle details bekendgemaakt. De a-lijn van het bedrijf - met de Phone (4a) als het meest recente voorbeeld - stond al bekend als de goedkopere smartphonevariant van Nothing, maar de b-lijn wordt nog goedkoper. Dit omdat het bedrijf gestopt is met zijn vorige budgetreeks, de CMF Phone, waarvan de 3 Pro niet meer uitgekomen is.

Besparingen in design en camera's

De Nothing Phone (4b) heeft op het eerste gezicht wel iets weg van de (4a) Pro. Het eerste grote verschil is echter dat deze telefoon is opgetrokken uit polycarbonaat in plaats van aluminium. Daarnaast zorgen vooral de camera's ervoor dat de smartphone voor een vriendelijker prijsje wordt aangeboden, aangezien er alleen een hoofdcamera van 50 megapixels en een ultragroothoeklens (aantal megapixels onbekend) op zitten, en natuurlijk een selfie-camera aan de voorkant. Dat is er een met een 16-megapixelsensor.

Zoals al bekend was, wordt er wederom een dicht design aangehouden in plaats van een transparante achterkant, wat bij de meeste vorige smartphones van het Britse bedrijf het geval was. Het toestel wordt leverbaar in de kleuren blauw, zwart en wit.

Glyph Bar is van de partij

De populaire Glyph Bar keert wel weer terug. Dat zijn lichtjes die je zelf kunt instellen om bepaalde zaken weer te geven, zoals notificaties of de batterijduur. Daarbij is er een rood knipperend ledje te zien wanneer er filmpjes worden opgenomen. Net als bij de (4a) kan de Glyph Bar samenwerken met diverse apps.

Specificaties

De Nothing Phone (4a) draait op een Snapdragon 6 Gen 4-processor en heeft 8 GB aan werkgeheugen. Qua opslagruimte kun je kiezen tussen 128 GB of 256 GB. Er zit een amoledscherm van 6,77 inch op met een resolutie van 2344 bij 1080 en een verversingssnelheid van 120 Hz. De batterij is de grootste tot nu toe van Nothing, namelijk 5200mAh, wat resulteert in een beloofde accuduur van 18 uur.

De Nothing Phone (4b) komt op 17 juli uit. De versie met 128 GB aan opslagruimte gaat in elk geval 329 euro kosten, de prijs van de duurdere variant is nog niet bekend. De smartphone draait op Nothing OS 4.1, dat is gebaseerd op Android 16. Het bedrijf belooft drie jaar aan Android-updates en zes jaar aan beveiligingsupdates.

Nieuwe oortjes in de vorm van de Ear (3a)

Zoals gezegd heeft Nothing niet alleen een nieuwe smartphone uit de doeken gedaan, maar ook nieuwe oortjes in de vorm van de Ear (3a). De draadloze oortjes houden het transparante design waar het merk bekend om staat aan, maar naast standaard zwart en wit worden ook de felle kleuren geel en roze uitgebracht. Het gaat daarbij overigens alleen om het gedeelte dat in je oor gaat; de stokjes zelf zijn doorzichtig.

De Ear (3a)-dopjes bieden een grotere 12mm-driver ten opzichte van zijn voorgangers, wat voor een diepere bas moet zorgen. Ook worden Hi-Res Audio en LDAC ondersteund. Doordat er audio tot 24-bit en 96 kHz wordt ondersteund, is dat interessant voor het beluisteren van lossless muziek, bijvoorbeeld via streamingdienst Tidal.

Audio Snapshot en telefoongesprekken opnemen

Een unieke eigenschap van de Ear (3a) is de optie om audio met de oortjes op te nemen, bijvoorbeeld geluidsfragmenten of gesprekken. Die functie heet Audio Snapshot. Via een knijpbeweging sla je maximaal een minuut aan geluid of muziek op. Het is zelfs mogelijk om tot 30 seconden vóór het starten van de opname met terugwerkende kracht op te nemen. Daar is 32 MB aan opslag voor gereserveerd.

Overigens kunnen ook telefoongesprekken worden opgenomen en krijgen mensen waarmee gebeld wordt een melding dat het gesprek wordt opgenomen. Deze opnames worden gesynchroniseerd met de Nothing X-app, waar de fragmenten beluisterd, gedeeld en automatisch getranscribeerd kunnen worden.

De Ear (3a) beschikt verder over verbeterde ruisonderdrukking met een maximum van 45 dB. Er zijn drie standen om tussen te kiezen en er is een modus die omgevingsgeluiden juist doorlaat. Tijdens het bellen wordt AI-ruisonderdrukking ingezet. Verder kan ChatGPT via spraak worden geactiveerd om vragen te stellen.

Volgens Nothing kunnen mensen met opgeladen oortjes maximaal 10 uur luisterplezier ondervinden. Met de oplaadcase wordt dat nog eens opgerekt tot maximaal 42 uur. Ook is er een IP54-cerficicatie tegen spatwater en stof, en wordt bluetooth 6.0 gehanteerd.