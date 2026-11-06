Motorola heeft vandaag meer informatie bekendgemaakt over zijn nieuwe topsmartphone, de Signature 27. Het toestel krijgt een groot oled-scherm, een batterij van 7000 mAh en een camera waarmee je vijf keer optisch kunt inzoomen.

De Motorola Signature 27 werd in september al aangekondigd. Toen maakte de fabrikant onder meer bekend welke processor en camera's het toestel zou krijgen. Vandaag zijn daar aanvullende gegevens over de uitvoering, prijs en verkrijgbaarheid bij gekomen.

Groot scherm met twee oled-lagen

De Signature 27 krijgt een scherm van 6,8 inch met een verversingssnelheid van 120 Hz. Motorola gebruikt daarvoor een zogeheten tandem-oledpaneel. Bij deze schermtechniek worden twee oledlagen gecombineerd. Dat kan voordelen opleveren voor de helderheid en de levensduur van het scherm.

Motorola noemt een maximale helderheid van 12.000 nits. Dat is een bijzonder hoge waarde, maar het gaat om een opgegeven piekhelderheid. De smartphone heeft een behuizing waarin aluminium en keramiek zijn verwerkt. Er komen verschillende afwerkingen, waaronder een zwarte uitvoering met een voelbare structuur op de achterkant.

Grote batterij en snel opladen

Ook de batterij is opvallend. Motorola heeft een exemplaar met een capaciteit van 7000 mAh ingebouwd. Dat is aanzienlijk meer dan bij veel andere smartphones in het topsegment.

Opladen kan met maximaal 90 watt via een kabel of 50 watt draadloos, maar een oplader wordt niet meegeleverd. Voor de prestaties gebruikt Motorola de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, een processor die op een 2nm-productieproces wordt gemaakt. Het toestel beschikt over 16 GB werkgeheugen en maximaal 1 TB opslagruimte.

Om de warmte van de krachtige processor af te voeren, heeft Motorola het koelsysteem vernieuwd. Onder de naam ArcticMesh combineert de fabrikant onder meer een dampkamer, vloeibaar metaal en thermische gel.

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Camera met 200 megapixel

Aan de achterkant zitten verschillende camera's. De hoofdcamera gebruikt een Sony LYTIA 910-sensor met 50 megapixel. Daarnaast is er een periscoopcamera met een resolutie van 200 megapixel. Daarmee kun je vijf keer optisch inzoomen. Motorola noemt daarnaast een digitale zoomfunctie tot honderd keer.

Verder beschikt het toestel over een ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een afzonderlijke sensor die bewegingen moet helpen registreren. Video opnemen kan met maximaal 8K bij 30 beelden per seconde. Motorola belooft zeven jaar besturingssysteem- en beveiligingsupdates. Opvallend is bovendien dat de Signature 27 volgens de eerste informatie geschikt is voor GrapheneOS, een op privacy en beveiliging gerichte Android-variant.

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