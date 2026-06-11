Wie een WK-wedstrijd bezoekt in het Mexicaanse Monterrey, kan naast politieagenten ook robothonden tegenkomen. De gemeente Guadalupe (de voorstad van Monterrey waar het Estadio BBVA staat), heeft namelijk vier robothonden 'in dienst' die tijdens het WK worden ingezet voor de beveiliging rond het stadion.

Robothonden als extra paar ogen

De robothonden horen bij de nieuwe K9-X-divisie van de gemeentepolitie van Guadalupe. Ze moeten agenten helpen bij toezicht rond drukke plekken en het vroeg signaleren van mogelijke incidenten. Daarvoor zijn de robots uitgerust met nachtzicht, spraakfuncties, waarschuwingssystemen en camera’s. Bij een verdachte situatie kunnen de robots direct beelden doorsturen naar de meldkamer, zodat beveiligers en hulpdiensten snel kunnen reageren. De robothonden kunnen over moeilijk begaanbaar terrein lopen en zo de situatie bekijken op plekken die voor agenten lastig te bereiken zijn. Voor de aanschaf van de vier robothonden trok de gemeente ongeveer 2,5 miljoen Mexicaanse peso uit, omgerekend circa 123.000 euro.

Foto: Gobierno Municipal de Guadalupe

Inzet tijdens het WK

Monterrey is een van de speelsteden van het WK. In het Estadio BBVA worden drie groepswedstrijden en een wedstrijd in de knock-outfase gespeeld.



Voor Nederlandse voetbalfans is dat extra interessant. Oranje is ingedeeld in groep F. Op maandag 29 juni staat in Monterrey een wedstrijd gepland tussen de nummer 1 van groep F en de nummer 2 van groep C. Als Nederland zijn poule wint, speelt het Nederlands elftal dus mogelijk in het stadion waar de robothonden worden ingezet.

Eerste praktijkproeven al geslaagd

De K9-X-eenheid is inmiddels al een aantal keer ingezet, onder meer tijdens de play-offs die in maart in het stadion werden gehouden (waarbij Suriname helaas werd uitgeschakeld). De robothonden controleerden toegangswegen, bewaakten drukbezochte plekken en inspecteerden gangen en openbare ruimtes binnen het stadion. Ook werden ze ingezet om onder voertuigen in de omgeving van het stadion te kijken. Zo kunnen beveiligers verdachte voorwerpen sneller opsporen, zonder dat agenten meteen zelf naar een mogelijk risicovolle plek hoeven.

Foto: Gobierno Municipal de Guadalupe

Robotbewakers worden steeds normaler

De inzet van robothonden bij grote evenementen past bij een bredere ontwikkeling in beveiliging. Politie en beveiligingsdiensten gebruiken steeds vaker technologie die op afstand kan meekijken of plekken kan controleren waar je liever niet meteen mensen naartoe stuurt. Vergelijkbare robots worden wereldwijd bijvoorbeeld al gebruikt bij inspecties in fabrieken en magazijnen, het bewaken van bedrijfslocaties en controles op lastig bereikbare plekken.

Gaan Oranje-fans de robothonden ontmoeten?

Tijdens het WK krijgen ze een van hun meest zichtbare rollen tot nu toe. Mocht Oranje daadwerkelijk als groepswinnaar van groep F doorgaan naar de volgende ronde, dan worden Nederlandse supporters in Monterrey mogelijk niet alleen verwelkomd door stewards en politieagenten, maar ook door vier robothonden die tussen de bezoekers surveilleren.