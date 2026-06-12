Deezer heeft een tool gelanceerd waarin je een afspeellijst van een muziekstreamingdienst kan delen om er achter te komen of er met AI gemaakte muziek in deze lijst staat.

Ook in de muziekbusiness is kunstmatige intelligentie populair. Steeds meer muziek dat op streamingdiensten staat is dan ook met AI gemaakt, vaak op zo'n manier dat het precies het algoritme aanspreekt. Sommige mensen die via deze streamingdiensten naar muziek luisteren, hebben niet eens door dat het om aan AI-muziek gaat, in plaats van muziek van een echte artiest - al proberen streamingdiensten hier wel steeds transparanter over te zijn.

Muziekplatform Deezer heeft echter een handige tool gelanceerd waarmee je snel kunt achterhalen of er AI-muziek in je favoriete afspeellijst staat. Via de 'AI Music Detector' die via deze website bereikbaar is, kun je je favoriete streamingdienst - zoals Spotify of Apple Music - selecteren, en vervolgens afspeellijsten laten scannen om er achter te komen of er AI-muziek in staat.

"Door de afgelopen anderhalf jaar met AI gegenereerde muziek te detecteren en taggen, stata Deezer aan de voorhoede van transparantie in muziekstreaming", aldus ceo Alexis Lanternier. "Geen andere bedrijf gaat hier zo ver in als wij, dus we vonden het tijd worden dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te checken of hun afspeellijsten synthetische muziek bevatten, ongeacht welk streamingplatform men gebruikt."