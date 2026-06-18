Samsung komt met een nieuwe feature voor Galaxy-smartphones waarmee het mogelijk is om de gezondheid van je hond of kat te controleren.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft samen met Lifet namelijk een functie voor Galaxy-smartphones ontwikkeld wat dit mogelijk maakt. Deze week tijdens de Vivatech 2026-beurs te Parijs werd de functie aangekondigd.

Kortgezegd werkt het als volgt: je maakt een foto van je huisdier met je Samsung Galaxy-smartphone, en door AI wordt de foto van het huisdier gecontroleerd op gezondheidsproblemen. Denk aan gebitsproblemen, staar of ondergewicht.

Volgens Samsung kan AI van Lifet met 97 procent zekerheid zeggen of er gezondheidsproblemen zijn. Helemaal zeker is het dus niet, maar het kan je wel dat extra zetje geven om bij twijfel met je trouwe viervoeter naar de dierenarts te gaan. Gebruik het dus niet als een persoonlijke arts voor je huisdier, maar wel als extra hulpmiddel om hem of haar in de gaten te houden.