Kun je niet stoppen met eindeloos scrollen op social media? Een verbod is misschien de oplossing

PRO-Kamerlid Barbara Kathmann pleit voor een verbod op eindeloos scrollen op social media.

Kathmann dient vandaag een wetsvoorstel in voor een verbod op eindeloos scrollen op social media. Het verbod omhelst ook misleidende algoritmes waardoor je bijvoorbeeld sneller een aankoop doet.

Manipulatieve trucs

Volgens het Kamerlid gebruiken socialmediaplatforms manipulatieve trucs om mensen langer vast te houden en zelfs verslaafd te maken aan gebruik, bijvoorbeeld door eindeloos te kunnen scrollen.

Wat Kathmann betreft breken bedrijven hiermee een Nederlandse wet rondom oneerlijke handelspraktijken. In die wet wordt nu alleen over de verkoop van fysieke producten geschreven, maar een nieuwe wet zou de online situatie moeten aanpakken.

Aldus Kathman (via NOS): "Als consument verdienen we betere bescherming. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle manipulerende trucjes die ons verslaafd maken, die ons geld laten uitgeven en veel te veel tijd online laten doorbrengen, eruit gaan in Nederland."

Ook voor andere digitale producten

Naast social media wil Kathmann dat de wet ook voor andere digitale producten geldt. Denk aan datingapps, chatbots en videogames. Al die producten zouden trucs bevatten om mensen verslaafder te maken en ze aan te zetten tot het uitgeven van geld.

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