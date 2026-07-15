De Britse regering werkt aan een avondklok voor zestien- en zeventienjarigen voor socialmediagebruik.

Het is de bedoeling dat de avondklok ergens in het voorjaar van 2027 ingaat. Daarbij kunnen zestien- en zeventienjarigen niet meer na middernacht op socialmediaplatforms als Facebook, TikTok en Instagram. Deze avondklok loopt van middernacht tot 6 uur 's ochtends.

Liz Kendall, de Britse minister van technologie, wil hiermee voorkomen dat jongeren vanaf hun zestiende jaar opeens teveel tijd op social media besteden en voldoende nachtrust krijgen. Daarnaast moeten er ook andere functies die als verslavend gezien kunnen worden uitgeschakeld worden - denk aan eindeloos kunnen scrollen op social media.

Opvallend is dat de restricties van de avondklok door de gebruiker zelf handmatig uitgeschakeld kunnen worden. De oppositie is het daar niet mee eens: men stelt dat het beter is om een verbod te verplichten, of het helemaal niet in te voeren. Deze middenweg zou te vrijblijvend zijn.

Tussenkop

De plannen komen in navolging van eerdere plannen voor een socialmediaverbod in het Verenigd Koninkrijk voor kinderen en jongeren onder de zestien jaar. Naar verwachting zal dit verbod ook volgend jaar worden ingevoerd. Ook worden erotische chatbots voor mensen onder de achttien jaar verboden. Verder moet het ook onmogelijk worden voor kinderen om online te kunnen chatten met vreemden.

Ook Europa komt met een wetsvoorstel

Ook in de rest van Europa wordt er nauwlettend gekeken naar socialmediagebruik onder kinderen. Eerder deze week werd nog aangekondigd dat de Europese Commissie na deze zomer met een wetsvoorstel komt waarmee een minimumleeftijd voor socialmediagebruik wordt geopperd.