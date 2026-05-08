Vanaf vandaag worden privéberichten op Instagram niet meer beveiligd met end-to-end-encryptie.

Instagram-eigenaar Meta liet afgelopen maart al weten dat deze versleuteling zou stoppen, en dat is vandaag dus gebeurd. Met end-to-end-encryptie zijn dergelijke berichten extra beveiligd en kunnen bedrijven van het platform deze berichten niet lezen - alleen de ontvanger.

Het is niet bekend waarom Meta hiermee stopt. Mogelijk heeft het te maken met dat weinig mensen end-to-end-encryptie gebruiken. Dit moet namelijk in de opties ingeschakeld worden. Het zou ook mogelijk zijn dat Meta privéberichten wil gebruiken voor het trainen van AI, al is dit niet bevestigd.

Wellicht wil Meta de berichten daarnaast checken om er voor te zorgen dat er geen illegale of onveilige zaken worden verstuurd. Eerder raadden instanties Meta al af om end-to-endencryptie aan te bieden, omdat het criminelen een manier zou geven om te communiceren.