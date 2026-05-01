De diverse Instagram-accounts van queer leden die onlangs zomaar werden verwijderd, zijn weer teruggezet. Er is verder geen uitleg door Instagram-eigenaar Meta gegeven.

De afgelopen weken werden er allerlei accounts van mensen uit de lhbtqia+-gemeenschap van Instagram verwijderd. Ook accounts voor gerelateerde onderwerpen werden verwijderd. Er werd niet gemeld waarom dit gedaan werd.

Vorige week gaf een Meta-woordvoerder al wel aan dat er gekeken werd naar waarom de accounts offline gehaald werden. De woordvoerder benadrukte dat de beleidsregels van Instagram voor iedereen gelden, maar dat er soms ook fouten gemaakt worden.

Gisteren zijn de accounts weer terug online gekomen, zo meldt NU.nl. Daarbij geven de mensen die de dupe waren van de situatie aan niets gehoord te hebben van Meta, ook niet toen hun accounts weer terugkeerden. Het blijft dan ook onduidelijk over wat er is voorgevallen.