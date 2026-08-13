Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Of je nu voor het eerst naar de brugklas gaat, de overstap maakt naar een vervolgopleiding op het MBO, HBO of WO, of gewoon aan een nieuw hoofdstuk op een andere school begint: een goede voorbereiding is het halve werk. En in de klas van vandaag draait vrijwel alles om één onmisbare tool: een betrouwbare laptop. We helpen je de juiste keuze te maken.

Wie een laptop zoekt voor dagelijks werk, studie of thuisgebruik, heeft met 16 GB werkgeheugen voldoende ruimte om meerdere programma’s naast elkaar te gebruiken. Ook 512 GB opslag geeft ruimte voor programma’s, documenten, foto’s en andere bestanden. We zetten tien laptops met deze combinatie op een rij. Daarbij lopen de formaten uiteen van compacte 14-inchmodellen tot laptops met een scherm van 15,6 inch. Ook het gewicht verschilt, wat vooral van belang is wanneer je de laptop regelmatig meeneemt. Hieronder lees je per model wat de belangrijkste eigenschappen in de praktijk betekenen.

De prijzen van deze laptops waren ten tijde van schrijven lager dan 600 euro bij de goedkoopste winkel, maar prijzen zijn momentopnames en kunnen fluctueren .

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 / 83K0007AMH

Met een gewicht van 1,29 kilogram behoort deze Lenovo tot de lichtere modellen in dit overzicht. Het 14-inchscherm heeft een WUXGA-resolutie, waardoor je meer verticale beeldruimte hebt dan bij een traditioneel Full HD-scherm met een 16:9-verhouding. Dat kan van pas komen wanneer je veel met documenten, websites of spreadsheets werkt.

De Intel Core i5-13420H wordt gecombineerd met 16 GB werkgeheugen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een browser met meerdere tabbladen, tekstverwerking, mail en een programma voor videobellen naast elkaar gebruiken. Voor lokale bestanden en software is een SSD met 512 GB opslag aanwezig. Windows 11 Home is al geïnstalleerd.

Een HDMI-aansluiting maakt het mogelijk om een externe monitor te gebruiken. Het scherm zelf is niet aanraakgevoelig, zodat je de laptop via toetsenbord, touchpad of een aangesloten muis bedient. Het compacte formaat en het relatief lage gewicht maken dit model daarnaast eenvoudiger mee te nemen in een laptoptas of rugzak.

Gewicht: 1,29 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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Acer Aspire Go 14 AG14-22P-R72R

De Acer Aspire Go 14 gebruikt een 14-inchscherm met een resolutie van 1920 × 1200 pixels. Door die WUXGA-resolutie heeft het beeld een verhouding van 16:10. Je krijgt daardoor iets meer ruimte in de hoogte voor bijvoorbeeld een webpagina, document of spreadsheet dan op een vergelijkbaar Full HD-scherm met een verhouding van 16:9.

Binnenin zit een AMD Ryzen 5 7520U. Deze processor werkt samen met 16 GB LPDDR5-geheugen en een SSD van 512 GB. De combinatie is bedoeld voor algemeen computergebruik, zoals internetten, tekstverwerken, videobellen, streamen en het gelijktijdig gebruiken van verschillende dagelijkse programma’s.

Met ongeveer 1,45 kilogram blijft het gewicht beperkt voor een laptop die je regelmatig tussen huis, school en werk vervoert. Je kunt via HDMI ook een tweede scherm aansluiten. Draadloze netwerkverbindingen verlopen via wifi 6. Windows 11 Home is als besturingssysteem aanwezig. Het scherm heeft geen aanraakbediening, waardoor toetsenbord en touchpad de belangrijkste bediening vormen.

Gewicht: circa 1,45 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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MSI Modern 14 F13MG / 9S7-14S121-292

Bij de MSI Modern 14 ligt de nadruk op een compact 14-inchformaat in combinatie met verschillende aansluitmogelijkheden. Naast USB en HDMI beschikt deze laptop over een netwerkaansluiting. Daardoor kun je naast wifi ook een bekabelde netwerkverbinding gebruiken, bijvoorbeeld op een vaste werkplek.

De Intel Core i5-1334U wordt gecombineerd met 16 GB werkgeheugen en 512 GB SSD-opslag. Met 16 GB RAM kun je meerdere dagelijkse toepassingen tegelijkertijd geopend houden, terwijl de SSD plaats biedt aan Windows, programma’s en persoonlijke bestanden. Het scherm heeft een Full HD-resolutie en ondersteunt geen aanraakbediening.

De laptop weegt 1,5 kilogram. Daarmee zit hij qua gewicht tussen de lichtste 14-inchmodellen en de grotere laptops uit dit overzicht. Voor een vaste werkplek kun je via HDMI een groter beeldscherm aansluiten. De aanwezige netwerkaansluiting kan daarnaast nuttig zijn wanneer een stabiele kabelverbinding beschikbaar is.

Gewicht: 1,5 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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ASUS Vivobook X1404VA-EB2161W / 90NB13U1-M018M0

De ASUS Vivobook X1404VA-EB2161W combineert een Intel Core 5 120U met 16 GB werkgeheugen. Wanneer je tijdens het werken bijvoorbeeld tekstverwerking, een browser, e-mail en communicatiesoftware tegelijkertijd gebruikt, zorgt het werkgeheugen ervoor dat deze programma’s naast elkaar actief kunnen blijven. Voor programma’s en bestanden is een SSD met een capaciteit van 512 GB aanwezig.

Het scherm meet 14 inch en heeft een Full HD-resolutie. Het ondersteunt geen touchbediening, zodat je voor de bediening gebruikmaakt van het toetsenbord, de touchpad of een losse muis. Voor geluid kun je onder andere een hoofdtelefoon rechtstreeks aansluiten. Ook HDMI is aanwezig voor het koppelen van een monitor, televisie of projector.

Met een gewicht van 1,4 kilogram neemt deze Vivobook relatief weinig gewicht mee wanneer je hem dagelijks in een tas vervoert.

Gewicht: 1,4 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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HP 14-ep1956nd

De HP 14-ep1956nd weegt 1,4 kilogram en heeft een schermdiagonaal van 14 inch. Dat formaat houdt de afmetingen beperkt wanneer je de laptop regelmatig opbergt of vervoert. Het scherm heeft een Full HD-resolutie en is niet aanraakgevoelig, zodat de bediening op de gebruikelijke manier via toetsenbord en touchpad verloopt.

Voor de verwerking gebruikt HP een Intel Core 5 120U. Daarbij krijg je 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslag. Je kunt daardoor meerdere gebruikelijke toepassingen naast elkaar openen en hebt lokaal ruimte voor onder andere documenten, programma’s, foto's en andere bestanden. Voor omvangrijke foto- of videocollecties kan eventueel externe of online opslag worden gebruikt.

Via de HDMI-aansluiting kun je het bureaublad uitbreiden naar een losse monitor. Dat geeft op een vaste werkplek meer schermruimte, terwijl je onderweg het kleinere ingebouwde scherm gebruikt. Windows is als besturingssysteem aanwezig.

Gewicht: 1,4 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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HP Laptop 15-fc0872nd / D11GFEA

Wie liever meer schermoppervlak gebruikt, krijgt bij de HP 15-fc0872nd een 15,6-inch Full HD-scherm. Dat grotere formaat geeft meer ruimte om bijvoorbeeld twee vensters naast elkaar te zetten of langere tijd met spreadsheets en documenten te werken. Daar staat tegenover dat de behuizing groter is dan bij de 14-inchmodellen in dit overzicht.

De AMD Ryzen 7 7730U vormt de basis van deze uitvoering. Daarbij zijn 16 GB DDR4-geheugen en een SSD van 512 GB aanwezig. Het werkgeheugen biedt ruimte voor multitasking met dagelijkse kantoor-, communicatie- en browserprogramma’s, terwijl de SSD wordt gebruikt voor het besturingssysteem, software en eigen bestanden.

De laptop ondersteunt wifi 6 en heeft onder meer een HDMI-aansluiting voor een extern beeldscherm. Windows 11 Home is geïnstalleerd. Het gewicht bedraagt ongeveer 1,59 kilogram. Daarmee blijft het verschil met sommige 14-inchmodellen beperkt, terwijl je wel een groter ingebouwd beeldscherm gebruikt. Het scherm is niet als touchscreen uitgevoerd.

Gewicht: circa 1,59 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD





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Acer Aspire Go 15 AG15-72P-5037

De Aspire Go 15 AG15-72P-5037 biedt een 15,6-inch Full HD-scherm, waardoor er meer fysieke werkruimte beschikbaar is dan bij een 14-inchlaptop. Je kunt dat gebruiken voor grotere documenten, spreadsheets, websites of het naast elkaar plaatsen van vensters. Ondanks het grotere scherm weegt deze uitvoering ongeveer 1,53 kilogram.

De processor is een Intel Core 5 120U. Acer combineert deze met 16 GB werkgeheugen en 512 GB SSD-opslag. Daarmee kun je bijvoorbeeld meerdere browservensters, Office-programma’s en videobelsoftware tegelijkertijd gebruiken. De SSD biedt plaats aan het besturingssysteem, toepassingen en eigen bestanden.

Het ingebouwde scherm is niet aanraakgevoelig. Voor een externe monitor of televisie is een HDMI-aansluiting aanwezig. Je kunt daarnaast via USB randapparatuur zoals een muis, toetsenbord of externe schijf aansluiten. Windows 11 Home vormt de softwarebasis. De verhouding tussen het gewicht van 1,53 kilogram en het grotere schermformaat kan vooral relevant zijn wanneer je regelmatig onderweg werkt maar niet wilt overstappen naar een kleiner 14-inchscherm.

Gewicht: 1,53 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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ASUS Vivobook X1504VA-BQ3112W

Met een schermdiagonaal van 15,6 inch richt de ASUS Vivobook X1504VA-BQ3112W zich op gebruik waarbij een wat groter bureaublad van pas komt. Het Full HD-scherm biedt ruimte voor documenten, browservensters en videobeeld. Omdat het geen touchscreen is, vindt de bediening plaats via het toetsenbord, de touchpad of aangesloten randapparatuur.

De Intel Core 5 120U werkt in deze uitvoering samen met 16 GB DDR4-geheugen. Daarnaast krijg je een SSD van 512 GB. Die combinatie geeft ruimte om verschillende alledaagse programma’s tegelijkertijd te draaien en bestanden lokaal op te slaan. Windows is als besturingssysteem aanwezig.

Een HDMI-aansluiting maakt het mogelijk een extra beeldscherm, televisie of projector te gebruiken. Dat kan het werkoppervlak verder vergroten wanneer de laptop op een bureau staat. Met 1,7 kilogram is deze Vivobook zwaarder dan de 14-inchvarianten in dit overzicht. Het grotere scherm en de bijbehorende behuizing nemen ook meer ruimte in een tas in, iets om rekening mee te houden als je veel met deze laptop onderweg bent.

Gewicht: 1,7 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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Acer Aspire Lite AL15-44P-R38W

De Acer Aspire Lite AL15-44P-R38W gebruikt een AMD Ryzen 5 7430U met zes processorkernen. Daar worden 16 GB DDR4-geheugen en een SSD van 512 GB aan gekoppeld. Het werkgeheugen is bij deze uitvoering tevens het maximale ondersteunde systeemgeheugen. Voor dagelijks gebruik kun je daarmee meerdere programma’s en browsertabbladen naast elkaar geopend houden.

Het scherm meet 15,6 inch en heeft een resolutie van 1920 × 1080 pixels. Acer gebruikt een matte schermafwerking, waardoor licht minder direct in het scherm wordt weerspiegeld. Aanraakbediening ontbreekt.

Qua aansluitingen zijn onder andere HDMI, USB-A en USB-C aanwezig. In totaal vermeldt Acer vijf USB-poorten. Wifi 6 verzorgt de draadloze netwerkverbinding en Windows 11 Home is geïnstalleerd. Ondanks het 15,6-inchscherm komt het opgegeven gewicht uit op 1,49 kilogram. Daarmee is deze Aspire Lite qua gewicht vergelijkbaar met verschillende kleinere modellen uit het overzicht, terwijl je over een groter ingebouwd scherm beschikt.

Gewicht: 1,49 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD

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Lenovo V15 G4 IRU / 83A1012LMH

De Lenovo V15 G4 IRU heeft een 15,6-inch Full HD-scherm en een gewicht van 1,65 kilogram. Daarmee biedt hij een groter beeldoppervlak dan een 14-inchlaptop, terwijl je hem nog steeds als volledig draagbare laptop kunt gebruiken. Het scherm ondersteunt geen touchbediening.

Deze uitvoering bevat een Intel Core i5-13420H, 16 GB DDR4-geheugen en een SSD van 512 GB. Het werkgeheugen maakt het mogelijk verschillende dagelijkse programma’s gelijktijdig geopend te houden. De opslagruimte kan worden gebruikt voor het besturingssysteem, software, documenten en andere persoonlijke bestanden.

Voor aansluiting op een groter scherm is HDMI aanwezig. Een hoofdtelefoon kan eveneens rechtstreeks met de laptop worden verbonden. Deze uitvoering wordt geleverd met Windows 11 Pro. Die Windows-versie bevat naast de reguliere Windows-functies extra mogelijkheden die vooral binnen zakelijke omgevingen worden gebruikt. Het grotere 15,6-inchscherm geeft op een vaste werkplek meer werkruimte, terwijl het gewicht van 1,65 kilogram relevant is wanneer je de laptop vaak tussen verschillende locaties vervoert.

Gewicht: 1,65 kg

RAM: 16 GB

Opslag: 512 GB SSD