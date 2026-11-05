Dat heeft Apple op zijn ontwikkelaarswebsite laten weten. Deze abonnementsbehoudoptie hebben ontwikkelaars van apps zelf in de hand, en is bedoeld om mensen die hun (betaalde) abonnement op een app willen opzeggen met een bericht te confronteren om ze alsnog aan het twijfelen te zetten.
Tekst, afbeeldingen of aanbiedingen
In het proces van de annulering van een app-abonnement, kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld berichten plaatsen waarin mensen gevraagd wordt of ze dat echt willen doen. Dat kan door middel van tekst, afbeeldingen en zelfs een speciale aanbieding waarbij er bijvoorbeeld korting gegeven kan worden.
In een voorbeeld op Apple's website wordt getoond dat het een optie is om aan opzeggers te vertellen welke nieuwe features er binnenkort naar de app komen. Dit kan ze verleiden om het abonnement toch maar niet op te zeggen.
Voorheen volgden berichten alleen na een opzegging
Sinds 2024 was het al mogelijk dat app-ontwikkelaars berichten naar mensen stuurden met nieuwe aanbiedingen om ze te verleiden opnieuw een abonnement af te sluiten. Die berichten kunnen echter alleen getoond worden na een annulering - deze nieuwe berichten zijn bedoeld voor tijdens het annuleringsproces.