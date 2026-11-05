Het is nu op iOS mogelijk dat apps je vragen of je écht je abonnement wil opzeggen voordat je de uiteindelijke keuze maakt.

Dat heeft Apple op zijn ontwikkelaarswebsite laten weten. Deze abonnementsbehoudoptie hebben ontwikkelaars van apps zelf in de hand, en is bedoeld om mensen die hun (betaalde) abonnement op een app willen opzeggen met een bericht te confronteren om ze alsnog aan het twijfelen te zetten.

Tekst, afbeeldingen of aanbiedingen

In het proces van de annulering van een app-abonnement, kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld berichten plaatsen waarin mensen gevraagd wordt of ze dat echt willen doen. Dat kan door middel van tekst, afbeeldingen en zelfs een speciale aanbieding waarbij er bijvoorbeeld korting gegeven kan worden.

In een voorbeeld op Apple's website wordt getoond dat het een optie is om aan opzeggers te vertellen welke nieuwe features er binnenkort naar de app komen. Dit kan ze verleiden om het abonnement toch maar niet op te zeggen.

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Voorheen volgden berichten alleen na een opzegging