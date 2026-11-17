Het Amerikaanse Purism is een crowdfundingcampagne begonnen voor de Librem 5 v2, een Linux-smartphone met een RISC-V-processor en onderdelen die je zelf kunt verwijderen of vervangen. Het toestel richt zich vooral op mensen die veel controle willen over hun privacy en hardware. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan: omgerekend ongeveer 1.450 euro.

De meeste smartphones draaien op Android of iOS. Dat maakt het lastig om een toestel te vinden waarbij je zelf volledige controle hebt over het besturingssysteem en de onderliggende hardware. Het Amerikaanse Purism probeert daar met de Librem-serie verandering in te brengen. Het bedrijf heeft nu een crowdfundingcampagne geopend voor de Librem 5 v2, een opvolger van zijn eerdere Linux-smartphone. De nieuwe uitvoering krijgt een andere processorarchitectuur en diverse verbeteringen aan de hardware.

RISC-V in plaats van ARM

Een opvallende verandering is de processor. De oorspronkelijke Librem 5 gebruikte een chip op basis van de ARM-architectuur. Bij de nieuwe Librem 5 v2 kiest Purism voor RISC-V. RISC-V is een open instructieset voor processors. Dat betekent dat fabrikanten en ontwikkelaars de architectuur kunnen gebruiken zonder afhankelijk te zijn van een commerciële licentie zoals bij sommige andere processorontwerpen. In de Librem 5 v2 zit een Spacemit K1-processor met acht rekenkernen. Het toestel beschikt verder over 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

Het scherm heeft een diagonaal van 5,7 inch en een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Dat is aanzienlijk minder scherp dan de schermen van veel moderne smartphones, maar Purism richt zich dan ook niet op gebruikers die vooral de nieuwste specificaties zoeken.

Onderdelen zelf verwijderen

Een van de belangrijkste eigenschappen van de Librem 5 v2 is dat verschillende onderdelen eenvoudig kunnen worden verwijderd. Zo zijn de modules voor mobiele communicatie en wifi/bluetooth bereikbaar via de achterkant van het toestel. Gebruikers kunnen deze onderdelen uit de telefoon halen wanneer ze de betreffende verbindingen helemaal willen uitschakelen.

Daarnaast beschikt het toestel over fysieke schakelaars waarmee de mobiele verbinding, wifi, microfoon en camera kunnen worden uitgeschakeld. Dat biedt een extra beveiligingsmogelijkheid. Een fysieke onderbreking is immers niet afhankelijk van een software-instelling die mogelijk door een aanvaller kan worden gemanipuleerd. Ook de accu is verwijderbaar en vervangbaar.

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Twee simkaarten of extra opslag

De Librem 5 v2 ondersteunt twee simkaarten. De tweede simkaartsleuf kan ook worden gebruikt voor een microSD-kaart. Opvallend is dat het mogelijk moet zijn om een alternatief besturingssysteem rechtstreeks vanaf zo'n geheugenkaart te starten.

Standaard wordt de telefoon geleverd met PureOS, een Linux-distributie die is ontwikkeld met veel aandacht voor privacy en controle over de software. De camera aan de achterkant heeft een resolutie van 13 megapixel. Voorop zit een camera van 8 megapixel. Verder is er een gewone hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 millimeter aanwezig.

Crowdfunding