België heeft Full Self-Driving (Supervised) van Tesla goedgekeurd. Dat betekent dat er straks auto's van Tesla rond kunnen rijden die uit zichzelf rijden, zij het terwijl de bestuurder de weg in de gaten houdt.

Eerder dit jaar werd Full Self-Driving (Supervised) al goedgekeurd in Nederland, maar nu is dit dus ook in België het geval. Afgelopen maand bleek al dat Tesla de technologie in België mocht gaan testen, en dat is nu dus gebeurd, waarna de goedkeuring volgde.

igenlijk is er een Europese goedkeuring nodig voor zelfrijdende Tesla's, maar dat is vooralsnog uitgebleven. Daarom heeft de techniek in april toestemming gekregen in Nederland middels een uitzonderingsprocedure, waarmee dit het eerste land van Europa is. België is nu gevolgd.

Full Self-Driving (Supervised) houdt in dat een Tesla-auto uit zichzelf naar de bestemming die is ingevoerd rijdt. Omdat het om 'supervised' gaat zijn mensen wel verplicht om hun ogen op de weg te houden.

Full Self-Driving is overigens alleen nog via een abonnement van 99 euro per maand beschikbaar - voorheen kon men ook een eenmalige aankoop van 7500 euro doen.