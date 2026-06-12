Plex heeft een nieuwe feature gelanceerd, 'discussions', waarbij mensen kunnen praten over mediacontent.

Dat kondigde het bedrijf aan. "We weten allemaal dat een film of serie kijken maar één deel van de ervaring is. De andere helft? Erover praten. Daarom zijn we blij dat we 'discussions' kunnen aankondigen, onze nieuwe in-app feature."

Dit houdt in dat mensen via de Plex-app hun mening kunnen geven over een film of serie, of simpelweg wat over een bepaalde scène kunnen praten met anderen. Plex laat daarbij weten dat discussies altijd publiekelijk zijn, en dat mensen een oneindig aantal discussies kunnen starten. Wel is er de mogelijkheid om een spoiler aan te geven als spoiler, zodat er niets belangrijks verklapt wordt.